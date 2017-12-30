冬季如何应对嘴唇干裂？

隆冬季节，寒风凛冽，天干物燥，嘴唇干裂会给每个人带来不小的困扰。唇部裂开口子、流血、脱皮，不但会影响美观，甚至说话吃饭都会受到影响。对待这些烦人的皮，很多人喜欢一“撕”了之，但撕皮一时爽，落得满嘴伤。此时的嘴唇不但没有好转，还会继发感染，使情况越来越糟。

为什么嘴唇容易干燥起皮呢？原来，嘴唇上的皮肤组织结构层很薄，只有身体皮肤的1/3厚。由于此部位没有汗孔，没有皮脂腺，所以对冬季干燥的空气、低温等环境自然就特别敏感。唇部的干燥会造成唇纹明显、颜色改变、表皮脱落、干裂流血。遇到这样的情况，中医可以帮您忙。

中医认为唇部干裂有以下三种原因：首先是脾虚，《素问·五脏生成篇》云：“脾之合肉也，其容唇也。唇枯槁者，病在脾……” 因饮食失宜导致脾胃虚弱，运化无权，气血津液匮乏。或感受热邪，泄热伤津耗液、或汗吐下过度，气血津液过分丢失，不能上荣于唇，出现唇燥唇裂；其次是肾亏，年高、久病延肾、房劳过度，引起肾之阴阳不足，阴虚火灼于上，则舌瘦唇焦；阳虚寒盛于下，气血失于温运，不能上荣，则口唇干瘪、无泽、生皱；再次是外感风寒之邪，《诸病源候论》言：“唇口面皴者，寒时触冒风冷，冷折腠理，伤其皮肤，故令皴劈。经络之会，皆在于面，其脉有环唇夹于口者。若血气实者，虽劲风严寒，不能伤之；虚则腠理开而受邪，故得风冷而皴劈也。”

中医认为，脾肾两虚、气血不足是唇部干裂的内在原因。针对这种情况，可以用银耳、红枣、百合炖汤，滋补肾阴，缓解干燥。多食山药及各种新鲜的蔬果，黄色食物在五行中与脾一样属土，像南瓜、地瓜、胡萝卜等都是有利于脾胃的好食材，健脾生津，缓解干燥。在药物方面，麦冬、沙参、生地、当归、首乌、桔梗、玉竹煎服，具有滋阴润燥的作用。睡前在唇部外涂一些香油或蜂蜜，也有很好的滋润效果。

当然，我们也必须改掉不好的个人习惯，如熬夜，嗜食煎炸及辛辣刺激的食物，抽烟喝酒，舔嘴唇，撕干皮，吃过于烫的食物等。

同时，要养成多喝水、多吃新鲜蔬菜水果，减少个人精神压力、在特别寒冷的日子外出戴口罩等各种好习惯，可以让我们从此远离口唇干裂的窘境。

（作者系北京朝阳区中医医院医师）