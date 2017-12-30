脑卒中防治网络在京启动  医院联手急救系统“护脑”

脑卒中由于高死亡率、高患病率及高致残率，已经成为严重影响北京市居民健康的重要问题。为进一步提升脑卒中防治能力，日前，清华大学附属北京清华长庚医院与北京市14家综合医院以及120、999急救系统一起组建北京市脑卒中防治网络并开展首次培训。

北京清华长庚医院神经内科主任武剑表示，由于公众对脑卒中认识不足、医疗资源分布不均、医院之间衔接不够紧密等原因，导致目前国内卒中救治效率不高。以急性缺血性脑卒中为例，患者接受静脉溶栓治疗的比例仅约为3%，远远低于西方发达国家的平均水平。

北京市处于中国的脑卒中高发地带，其北部的昌平、顺义、平谷、怀柔、密云、延庆6个地区人口众多，尤其农业人口比例较高，而医疗资源分布相对不均衡，脑卒中综合救治和高级支持能力相对薄弱。

北京市脑卒中防治网络由卫生行政部门、院外急救系统、卒中救治医院以及高级卒中中心4个部分组成。其中卫生行政部门负责整体卒中防治工作的规划、布置、区域内卒中防治质控；院外急救系统负责院外病人救治转运及医院之间转诊；卒中救治医院和高级卒中中心负责卒中防治工作的主体部分，除常规医疗外，将开展院际会诊、医疗协作以及卫生数据分析。武剑说，通过上述多部门的联合，可以打通障碍，提高绿色通道效率，缩短救治时间。同时，防治网络将设计并搭载相关智能辅助软件，建立数据中心，形成区域内的医疗资源共享，让每一个居民享受到均等的优质医疗资源。”

最终要建成从居民健康宣教、卒中发病急救到院内规范救治、多学科会诊、高级卒中单元支持，再到社区康复的完整健康网络。专业培训将提升区域内医院的整体脑卒中救治能力，规范诊疗措施，提高救治效率。