青少儿伤害现状回顾报告发布 家中是伤害发生最多的场所

《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》近日在北京发布。《报告》对2010年至2015年间我国0至19岁人群伤害死亡和发生情况作了回顾。《报告》显示，2010年至2015年，我国0至19岁青少年儿童伤害死亡率呈波动下降，但伤害一直是0至19岁青少年儿童死亡的首要原因，占所有死亡的40%至50%。溺水、道路交通伤害和跌倒或坠落是前3位伤害死因。来自全国伤害监测系统的门急诊监测数据显示，2010年至2015年，各地门急诊0至18岁人群伤害病例中，1至4岁年龄组占比最高，家中是伤害发生最多的场所，7、8月间伤害发生情况相对较多，跌倒或坠落是门急诊病例最常见的伤害类型。

国务院妇女儿童工作委员会办公室副主任宋文珍表示，随着经济的发展和社会环境的变化，青少年儿童伤害已经成为不可忽视的公共卫生问题。青少年儿童由于其生理特点，是受到伤害的主要受累人群。全球每天有2000多名儿童死于非故意或故意伤害，有数以千计的受伤儿童就医，而且许多人会留下终身残疾。在中国，伤害是青少年儿童的第一位死亡原因，已成为威胁我国青少年儿童生命健康和生活质量的重要因素之一，因此，开展青少年儿童伤害预防控制工作任重道远。

本次《报告》由中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心和全球儿童安全组织共同发布，旨在提高儿童和家长对青少年儿童伤害的认知和自我防护能力，通过社会、学校、家长和青少年儿童的共同参与，预防伤害的发生。