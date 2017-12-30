第十届健康中国论坛十大人物揭晓

在医疗，在公卫，在心理，在营养，在社会……

他们，锲而不舍，久久为功;

他们，用远瞻的思考，不懈的努力，推动健康中国理念与实践融入千家万户。

健康促进，社会责任，媒体立场，

让我们用最真诚的目光，向推动健康中国，引领健康事业的群体表达掌声和敬意!

第十届健康中国(2017论坛) 年度十大人物揭晓

陆林：北京大学第六医院院长、北京大学精神卫生研究所所长

推荐理由：国内精神卫生领域唯一中科院院士;八年精神专科声誉榜首的领导者;陆林，为国人精神卫生砥砺前行。

孙宝国：中国工程院院士、北京工商大学副校长

推荐理由：潜心科研，改写我国肉味香料靠进口的历史;扶正纠偏，为中国食品添加剂正名奔走呼吁。孙宝国，香料院士护驾国人食品安全。

张侃：原中国心理学会理事长、原中科院心理所所长

推荐理由：俯首学界40载，助推心理应用落地;致力援建20年，抚平灾后心灵余震。首提 “心理和谐”概念，为国民心理健康号脉。张侃, 担起中国心理学的使命与责任。

郭小平：红丝带学校创办人、临汾市红丝带学校校长

推荐理由：从院长到校长，从医治身体，到救助心灵。13载甘心奉献，他用智慧和勇气为艾滋患儿撑起一片天。郭小平，41名艾滋患儿的“校长爸爸”。

丁钢强：中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、中国营养学会副理事长

推荐理由：研究营养的国家队掌门人，国民营养计划推动者。承载全民营养使命，牵头国家营养战略。丁钢强，一日三餐中做健康中国大文章。

何忠杰：解放军总医院第一附属医院重症医学科主任

推荐理由：“白金十分钟”的创始人，“全国自救互救日”的发起者。普及急救孵化急救科普平台，150万余人从中受益。何忠杰，为“十分钟”的奇迹奔忙在路上。

范利：解放军总医院原副院长、中国老年医学学会会长

推荐理由：40年躬耕老年医学，首创“老年医学日”，首设“老年医学奖”，让老年医学学科建设蒸蒸日上。范利，俯身中国老年医学事业的铿锵少将。

田天：北京电视台《养生堂》栏目制片人

推荐理由：打造中国养生电视节目王牌;确立养生电视节目制作标杆;田天，汇聚专家学者力量，做百姓信得过的养生节目。

张京康：足力健创始人

推荐理由：用大数据深挖用户需求，解决老人足部健康难题。用诚信、孝心、口碑，树立行业标杆。张京康，让中国老人走得更稳。

邵凤民：河南省人民医院党委书记、副院长，阜外华中心血管医院执行院长

推荐理由：21个健康扶贫项目，1570万落地资金。邵凤民，医疗扶贫的代表，群众脱贫的领路人。