人类的眼睛“返老还童”将不是梦想

在人类文明的漫漫长河中，“长生不老”是人们永恒的话题，总有一批人在孜孜不倦地追寻着。中国历史上，自秦朝嬴政统一后，派徐福带五百童男童女去海上求取长生不老药开始，历代皇帝都追求着长生不老。由此可见古往今来“长生不老、青春永驻”一直以来都是人类的终极梦想。在科技如此发达的今天，人们仍然无法阻止身体衰老这一自然现象。但是，科学家们的努力并非毫无成果。据眼科专家陈旭主任介绍，事实上，人们在眼睛上已经率先实现 “返老还童”。

你的眼睛衰老了吗？

俗话说“人老腿先老”，其实，比起腿，有时眼睛“老”的更早。从名字上看，老花眼似乎是老人家才会出现的问题，但事实上老花眼出现的年龄阶段是45岁前后，部分人可能发生的更早。

除了老花眼外，年龄的增长对视功能有着其他巨大的影响，更严重的问题是白内障。白内障是老年人中常见的一种眼科疾病，主要与衰老相关。因为随着年龄的增长，我们眼睛晶状体中的蛋白质会逐渐变性并聚集在一起，形成白色云雾状蛋白团块，这就是早期白内障。

而随着时间的推移，团块会逐渐扩大并使我们的晶状体变黄，导致患者的视力明显下降，也就是所谓的人老“珠”黄。在我国，50岁以上人群中，大约四分之一的人都患有不同程度的白内障，这也是我国老年人群致盲的首要原因。

据陈旭主任介绍，白内障的主要症状就是视力逐渐减退和视物模糊，当白内障发展至较为严重的时期会出现色觉异常、畏光、单眼复视等症状。有时候看东西的色彩不鲜艳了或者出现了光晕，这些都是白内障的典型症状。其实此类症状还是比较明显的，一旦发现看什么东西都有重影，看东西模模糊糊的，此时总是觉得眼睛有遮挡，往往和白内障这种疾病有很大关系，陈旭主任建议此时一定要到正规的医院进行治疗。

如何对抗岁月留下的痕迹？

我们常常感叹：岁月如杀猪刀，刀刀催人老。当脸上出现了皱纹，我们可以采用护肤亦或是医疗美容的方法消除它，以此来抵抗岁月留下的痕迹。那么我们的眼睛是不是也可以“返老还童”呢？是不是通过滴眼药水，或者贴眼贴就可以恢复光明呢？

陈旭主任打了个比方，白内障发生的过程就像透明的蛋清经过高温加热后变成了蛋白，该过程是不可逆的。如果有人告诉你，通过滴几滴药或者其他物质，就能使蛋白变回蛋清，你会相信么？当然不信，把蛋白变成蛋清的唯一方法就是再拿一个生鸡蛋。这个道理放在白内障上也是同理，白内障产生的原理与此相似，所以目前治疗它的有效方法就是将浑浊的晶体取出更换清澈透明的人工晶体，以达到恢复视力的目的。

然而对于许多老人来说，在眼睛上“动刀子”是一件很可怕的事情。再加上之前某滴眼液铺天盖地的宣传，以及不惜斥巨资请来所谓的“专家”代言，那些老人就更不愿意进行手术了，毕竟滴几滴眼药水就能搞定的白内障为什么要手术呢？

但他们不知道的是，许多老人由于长期选择使用滴眼液而导致白内障“过熟”即患者晶状体内的蛋白质团块过于密集。这不仅使手术更加困难，也大大增加了术后的并发症风险，甚至会导致失明。所以陈旭主任在此呼吁白内障患者不要等到白内障“成熟”视力严重减退才考虑手术。

有些老人不禁要问，我不但患有老视，还患有近视，平常需要两幅眼镜更换，以看不同距离的物体。像这些情况，可否在白内障手术时，一并去除呢？陈旭医生的回答是：“能的。”与白内障一样，老视与近视的问题主要表现在晶体上，所以在临床上，都可以置换晶体来一并解决。

陈旭主任表示，事实上，现在提倡的屈光性白内障手术，就是要将老视、近视，包括远视等视力问题纳入进来一并解决，在临床中，我们称之为个性化视觉矫正方案。有部分年纪较大的患者没有白内障，仅有超高度近视（1000度以上），配镜与施行近视眼手术都无法改善其视力，我们也可以通过白内障手术以换掉晶体的方式改变其视力。现如今，白内障复明手术转型为屈光性白内障手术，为因白内障失明患者再塑全程视力的恢复，为他们再现这五彩缤纷世界。