老花眼不用治也治不了吗

看得见红绿灯，就看不清仪表盘；看得见仪表盘，又看不清红绿灯。

日常戴一副眼镜、开车换一副、工作的时候又要换一副，一天要在三副眼镜间不停切换……

这些看似匪夷所思的场景，正是近视加老花患者的日常状态。中国医师协会眼科医师分会屈光手术专委会副主任委员、中南大学爱尔眼科学院博士生导师王铮教授认为，老花患者普遍认为不用治也治不了，对于其可以通过积极的手术干预获得视觉质量提升缺乏正确认知，而这才是改善老花患者视觉健康的最大挑战。

相关数据显示，目前全球有近18亿老花患者。中国35岁以上人口，有老花问题人群3.9亿，占中国总人口数近三成。但因认知缺失，国内老花患者数量和矫正数量严重不对等。

老花眼，又称老视，是一种生理现象。随着年龄增长，晶状体硬化，弹性减弱，睫状肌收缩能力降低而致调节减退，近点远移，故发生近距离视物困难。《国民视觉健康报告》中指出，视力缺陷已经成为我国重大的公共卫生问题，白内障和老视更是当下威胁我国国民视觉健康的重要因素。

与近视或白内障不同，老花眼患者通常不会主动就医，进行专业的眼科检查，普遍选择不佩戴或随意佩戴老花镜，如不经检查验光就自行购买老花成镜。错误的应对方式将使眼睛长期处于疲劳状态，可能导致晶体加速老化。在发展中国家中，94%的未矫正视力损伤是由于老花。

四川省眼科专委会委员、爱尔眼科医院集团四川省区副总院长周进教授说：“佩戴老花镜，虽说效果会得到一定改善，但老花患者自身晶状体高阶像差的改变，势必会引起晶状体功能减退、视觉质量下降，这是老花镜无法解决的。”

据相关调查，超过90%的受访者希望能够脱镜获得高质量的视觉，更方便地进行日常生活社交。如果该人群同时患有近视或散光，单纯通过佩戴一副近视镜或一副老花镜根本无法满足视觉需求。他们需要多副眼镜不停“切换”，以实现远、中、近全程视力。目前主动来院的很多患者都是被多副眼镜困扰，才试图就医寻求脱镜方案。

据中国医师协会常务委员、爱尔眼科医院集团辽宁省区总院长张劲松教授介绍，目前国内开展的晶状体置换手术，可以帮助患者一次矫正近视、远视、散光、老花，还可以避免白内障的发生，为国内老花患者提供了一个矫正方案和选择。