严世芸：把控中药源头 炮制道地药材

国家级名老中医、原上海中医药大学校长、终身教授严世芸

人民网北京12月29日电 （曾璇）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。在平行论坛上，国家级名老中医、原上海中医药大学校长、终身教授严世芸谈及了中药的传承与发展，其中着重提出了怎样管理中药品质。

他表示，“健康中国”战略的确立，使中医药事业得到了前所未有的发展，教育、医疗、科研、产业都达到了新的水平，有了长足的进步，但是也有很多问题亟待解决。

严世芸着重阐述了自己对于管理中药品质的一些看法。首先，中药是讲究道地药材的，这是中药品质的源头。中药的源头没有把控好，药品的质量监控就无法真正做到位。其次，对中药毒性问题处理不当。实际上，中药要去研究怎么用、用量是多少、是否需要停药，还需要进行细致地分析、研究、论证和甄别。再次，中药是经过几千年积累下来的，炮制非常重要，但现在的炮制观念和手法正在淡化。这些都是管理中药品质中需要重视的问题。