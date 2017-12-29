国家卫计委宣传司副司长宋树立：参与健康传播 做健康守门人

国家卫计委宣传司副司长宋树立

人民网北京12月29日电 （记者杨迪）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。国家卫计委宣传司副司长宋树立在做“健康传播：提升与引领”主题演讲时表示，要通过健康传播，让大家了解国家的健康政策，参与国家健康行动，掌握自己的健康，做好健康守门人。

“健康传播是传播什么？首先要把政策传播解读好。其次要把知识传播好。”宋树立称，要通过传播，把党和国家保障改善民生、加紧推进卫生计生事业改革发展的政策传递到公众的心里，把健康知识传到公众的手里，让大家了解国家政策，参与国家行动，掌握自己的健康，做自己的健康守门人，这才是构建健康中国，推动健康中国建设，打造健康国民最根本要做的工作。

宋树立表示，国家卫生计生委将从几个方面来推动健康中国建设：一是加大健康传播的供给力度，推动医疗卫生专业人员、医疗卫生机构、卫生计生行政部门及学会、协会、社会组织等，传播健康知识，传递健康政策。二是要联合发动，团结所有社会力量，一起做好健康传播。三是要规范传播，从健康知识的生产到传播、使用，都要制定相关的规范以及参考指南。同时，健康传播的工作委员会还会进行维权和自律，让每一个传播者享有自己的权利，同时也规范自己的行为。四是要精准传播，紧密对接群众的健康需求，做好精准传播。