多措并举保障医疗物资

人民网北京2月5日电 （记者邱超奕）截至2月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例24324例，重症病例3219例，累计死亡病例490例，累计治愈出院病例892例，疑似病例23260例。2月5日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等最新进展，并就新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）进行解读。

国家卫健委新闻发言人、宣传司司长宋树立分析，当天新发疑似病例数明显减少，其中一个原因是疾病检测能力在提高，使更多疑似病例成为确诊病例或者被排除，这可以让患者有更好、更及时的治疗。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，目前第五版诊疗方案重点修订了3个方面：一是流行病学特点更清晰，对临床表现的描述更详细；二是病例的临床分型更精细，以加强分类指导；三是治疗方法和手段更丰富，更有指导性和可操作性。

据介绍，国家发改委正积极协调解决口罩短缺。截至2月3日，全国22个重点省份口罩产量已经达到1480.6万只；在使用方面要科学合理，避免过度使用，医用N95口罩重点保障医务人员需要。工信部全力组织企业复工复产，加强重点物资的统一调度，全力满足疫情防控需求。截至2月4日，国内企业累计向湖北发送医用防护服21.9万件、护目镜23.3万个。海关总署设立专门受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供更便捷高效的通关服务。自1月24日以来，全国共验放疫情防控物资17.1万批次，3.77亿件，77.3%是口罩、防护服、护目镜等防护用品。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）