李长宁：健康科普是促进健康中国建设重要举措

中国健康教育中心主任李长宁

人民网北京12月29日电 （记者杨迪）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

在健康中国（2017年度）摄影大赛以及健康中国论坛（2017年度）·优秀科普作品颁奖仪式上，中国健康教育中心主任李长宁在致辞中表示，通过健康教育和健康科普，使人民群众认识自身的健康责任，增强维护和促进健康的主动性，养成健康的行为和生活方式，是促进健康中国建设的重要措施。

李长宁指出，近年来，我国城乡居民健康素养水平稳步提高，从2008年的6.48%提升到2016年的11.58%。党和政府高度重视人民健康，提出了推进健康中国建设的国家战略，为提高居民的健康水平做出了制度性的安排。我国基本公共卫生服务项目、全民健康素养促进行动等一系列重大项目的持续开展，有力促进了公众健康意识、知识和技能的提升。健康城市、健康促进县区等一系列的健康场所的创建活动，也为健康环境的创建提供了有力的支持。

在此基础上，各级各地卫生计生机构都能够立足实际，不断创新，以群众的需求为导向，为人民群众提供了有效的健康教育和健康科普服务。人民群众的健康意识和需求被不断激发，对健康的关注度越来越高。媒体对于健康知识宣传的力度不断加大，健康文化的氛围越来越浓。

李长宁称，之所以能够取得这样的成绩，健康科普和健康传播工作在其中发挥了重要的作用。但同时还应该看到，目前我国健康传播和科普方面也存在着一些问题和挑战。居民健康素养整体水平还不是很高，吸烟、酗酒、缺乏锻炼、不合理膳食等等不健康的生活方式还比较普遍，社会上的一些健康信息不够系统和全面，甚至许多没有依据、错误的信息误导群众。

他介绍，近年来，中国健康教育中心在国家卫生计生委的领导下，以问题为导向，把引导和规范健康传播和科普工作作为一项重要任务，开展了一些工作。一是出台规范性文件，为健康科普工作提供指导。二是实施健康教育促进科普工作的工程，为健康促进提供专家、资源和权威的传播平台。三是大力开展大型系列传播活动，传播权威健康知识，挤压不良信息空间。

“健康科普是一项社会性很强的工作，需要全社会共同推进。”李长宁称，今天下午举办的健康中国摄影大赛和优秀科普作品颁奖活动，非常有必要。摄影大赛通过群众喜闻乐见的形式，见证健康中国建设的进程，展现了卫生计生工作人员的精神面貌，同时也呈现了公众健康生活的方方面面。健康科普图书的评选工作对进一步推动健康科普知识的普及，弘扬科学的精神，传播科学的思想，也发挥了很好的作用。同时，这个活动也将大大激发健康科普工作者的积极性，有效推动专业队伍的能力建设。