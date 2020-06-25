“健康中国 母亲行动”主题推进活动在京举行 每一位母亲，都有健康力量

一盏灯火，一方小家，是社会发展的一个缩影，也是推进“健康中国行动”的最小单位。母亲像润物细无声的春雨，潜移默化地影响着全家人的健康。为深入贯彻《全国妇联 国家卫生健康委员会 国家体育总局关于开展“健康中国 母亲行动”的实施意见》，号召广大母亲行动起来,带动家庭成员树立健康意识，践行健康生活方式。

6月24日，由全国妇联妇女发展部、国家卫健委规划发展与信息化司、国家体育总局群众体育司指导，《生命时报》社主办，中粮集团公益支持的“健康中国 母亲行动”主题推进活动在人民日报社新媒体大厦举行。

图说：“健康中国 母亲行动”主题推进仪式

人民日报社副总编辑、健康中国行动推进委员会委员许正中，全国妇联书记处书记、健康中国行动推进委员会委员章冬梅出席并致辞。全国妇联妇女发展部部长杜芮，国家卫健委规划发展与信息化司、健康中国行动推进委员会办公室副主任毛群安, 中国健康教育中心主任李长宁，中粮集团党组成员、副总裁陈朗，中华预防医学会专职副会长兼秘书长梁晓峰，全国妇联妇女发展部副部长邰烈虹，中国营养学会理事长杨月欣,北京大学公共卫生学院教授、国家卫健委全国新型冠状病毒肺炎专家组成员刘民, 国家体育总局群众体育司锻炼标准处副处长宋云飞，环球时报社副总编辑兼生命时报社社长吴天红等嘉宾出席了活动。

除了北京的主会场，活动还依托妇联组织以省、自治区为单位设立了29个分会场，全国各地的母亲代表和网友们通过线上直播同步观看并参与了活动。

图说：人民日报社副总编辑 、健康中国行动推进委员会委员 许正中

许正中副总编辑在致辞中指出， 人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，家庭健康是全民健康的重要支撑。习近平总书记指出，家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。在家庭这个社会细胞中，母亲扮演着核心角色，是家庭成员健康的指导员、管理员、督导员。实施“健康中国 母亲行动”，动员广大母亲积极行动，是强化健康自我管理、提高家庭健康素养、形成健康生活方式的重要途径和有效抓手。推动这一活动广泛持久深入地开展，作用重大，功效独特，意义深远。从媒体角度来讲，推进“健康中国 母亲行动”，第一，要发挥党报优势，当好健康中国“宣讲员”。第二，要发挥传播优势，当好社会舆论“引导员”。第三，要发挥平台优势，当好万千母亲“服务员”。人民日报作为党中央机关报，始终致力于“围绕中心，服务大局”，发挥党报的独特作用。在“健康中国 母亲行动”主题推进活动中，我们将继续秉持重责任、讲担当、求实效的理念，找准社会需求，集合各方资源，举办公益活动，组织志愿服务，为万千母亲的健康行动提供物质、资金、技术、平台等各方面的帮助和服务。

图说：全国妇联书记处书记、健康中国行动推进委员会委员 章冬梅

章冬梅书记在致辞中指出，各级妇联要充分认识做好妇女健康工作的重要意义，树立大健康、大卫生理念，特别是在疫情防控常态化的背景下，结合大力开展爱国卫生运动及科学防疫要求，因地制宜开展健康教育和健康科普活动。她希望，广大妇女特别是各位母亲要当好家庭健康的指导员、管理员、监督员，筑牢家庭的抗疫防线；社会各界继续关心关注妇女健康事业，传播健康理念，普及健康知识，弘扬健康文化；更多的爱心企业参与到行动中来，为妇女健康事业提供支持帮助。

图说：国家卫健委规划发展与信息化司司长、健康中国行动推进委员会办公室副主任 毛群安

毛群安司长在致辞中表示，一年来，健康中国行动，包括“母亲行动”在内，已在全国轰轰烈烈的开展。此次三个部委就“母亲行动”进行了方案细化，提出我们要学习健康知识，注重合理膳食，养成健康习惯，同时号召广大母亲积极行动起来，带领家庭成员从我做起，追求健全的人格、健康的心态、健壮的体魄，实现家家幸福安康。

图说：中国健康教育中心主任 李长宁

李长宁主任在致辞中表示，提高居民的健康素养水平，是提高人民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。中国健康教育中心也会大力支持“健康中国 母亲行动”的开展，共同为健康中国建设贡献力量。

图说：中粮集团党组成员、副总裁 陈朗

公益活动离不开有情怀和社会责任感的企业大力支持。中粮集团作为中国最大的食品供应商，承担着维护国家粮食安全的使命，也肩负着守护百姓“舌尖上的安全”、满足人民群众对健康生活期待的重任。陈朗副总裁在致辞中表示，让亿万百姓买得放心、吃得健康，守护国人餐桌上的幸福，建设新时代的健康中国，是中粮作为公益支持企业积极参与到“健康中国 母亲行动”中的出发点和着眼点。

图说：环球时报社副总编辑兼生命时报社社长 吴天红

作为本次活动主办方，生命时报社长吴天红在致辞中表示，媒体是时代的见证者，更是推动者和践行者。生命时报创刊快18年了，一直认认真真做原创、做精品，做有深度、有温度的优质科普。报社紧跟媒体融合，不断丰富形式手段，携手全国近万名医者专家，不断为改善国人的饮食习惯、生活习惯和生存环境鼓与呼。参与推动“健康中国 母亲行动”，是生命时报执着的心愿和光荣使命，此次活动既是为了积极响应三部委5月份提出的实施意见，也是为了报社多年积累的优质科普素材能精准落地，走进更多家庭，服务更多百姓。

推进会上，三位医学专家给线上线下的观众做了“母亲健康素养与全民健康”的主旨演讲。中国工程院院士、原卫生部副部长王陇德通过视频连线发表“预防为主，保证健康的生活方式”主题演讲。王陇德表示，“母亲行动”一小步，家庭健康一大步，实施健康中国战略离不开各位母亲的积极行动。北京大学公共卫生学院教授、国家卫健委全国新型冠状病毒肺炎专家组成员刘民发表“家庭防疫不放松”主题演讲。她认为在新冠肺炎疫情常态化时期，家庭的防疫绝不能放松。母亲是家庭的主导者，母亲健康了，家庭就健康了；家庭健康了，社区人群就健康了；社区人群健康了，国人就健康了，“健康中国2030”的宏伟目标就能够实现。中国营养学会理事长杨月欣进行“合理膳食，餐桌升级”主题演讲。她表示，此次“健康中国 母亲行动”不仅是健康中国行动的落地，更是对母亲的呼唤。母亲是养育儿女的第一个师长，是滋养家庭和温暖健康的保障，更是我们社会、网络的纽带和桥梁。作为母亲，应该有爱的权利和力量，不仅做有爱的母亲，还要做会爱的母亲。建议母亲们学习健康知识、合理膳食，做家庭的营养管理员。

图说：中国工程院院士、原卫生部副部长王陇德

图说：北京大学公共卫生学院教授 刘民

图说：中国营养学会理事长杨月欣

活动最后，与会嘉宾共同参加了“健康中国 母亲行动”推进仪式。为响应《全国妇联 国家卫生健康委员会 国家体育总局关于开展“健康中国 母亲行动”的实施意见》，生命时报整合资源与多家机构合作为母亲提供服务。生命时报已开设“健康中国 母亲行动”专版，在客户端、网页开设“母亲行动”专题；于6月23日正式上线“母亲在行动”的官方微信号；与人卫出版社携手出版《健康中国 母亲行动家庭指导手册》；在好大夫在线、丁香医生和银川互联网+医疗健康协会等多家机构积极组织下，“寸草春晖”线上义诊专项活动也将于29号正式启动。为全国的母亲，尤其是偏远贫困地区的母亲，提供权威的线上义诊服务；与中粮集团一起为全国各地的母亲代表准备了丰富实用的健康包，包括家庭指导手册、家庭医用包、中粮粮油牛奶等，一起为家庭健康助力！

图说：“健康中国 母亲行动”主题推进活动全国共设29个分会场

本次活动在腾讯视频、人民网、一直播、今日头条、抖音、爱奇艺等平台同步直播，近1900万人次观看直播。▲