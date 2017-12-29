上海安翰医疗董事长吉朋松：用大数据实现健康管理服务

上海安翰医疗董事长吉朋松

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。在“新业态：产业论坛”环节，上海安翰医疗董事长吉朋松分享了如何实现由大数据的挖掘到大数据为健康管理服务的转变。

消化道癌症占人体癌症比重超33%

会上，吉朋松指出，人体癌症的前五名里，四个都是消化道癌症，排第一名的是肺癌，第二名是胃癌，第三名是食管癌，食管癌+胃癌两项的发病率就超过了人体整个癌症发病率的33%。

针对国人消化道高病发率的情况，吉朋松表示，关心消化道，一定要从基本体检开始。为此，安翰医疗经过9年时间研发生产出中国制造的第一颗胶囊机器人胃镜，成为胃癌早期筛查利器。

智慧医疗 由大数据到健康大服务

无需插管，只需随水吞服一颗小小的胶囊机器人，十五分钟即可轻松完成无痛、无创、无麻醉的胃部检查，且检查结果准确性与传统电子胃镜高度一致。会上，吉朋松分享了中安翰医疗是如何实现由大数据的挖掘到大数据为健康管理服务的转变。

吉朋松介绍说，胶囊机器人胃镜，涵盖了将近400个元件，把大家平常见到的变焦摄像机，手机基站，人体内导航系统，汽车底盘、图像处理系统等控制系统，全部集成到一起就现了全世界第一颗胶囊机器人胃镜。

“胶囊机器人在消化道内360度无死角，每一点可以精确做近距离摄像的功能，可以保证胃腔内五个自由度灵活自如的运行、控制和拍摄，还可以完成全消化道以毫米级导航的未来对于消化道其他的检查，和下消化道的人体活体取样、全消化道动力参数的轨迹测量。”吉朋松表示，胶囊胃镜的出现，为电子胃镜耐受性差的老人、儿童，以及心脑血管病患者提供了安全无风险的选择，更颠覆性地突破了胃癌筛查的技术难关和心理难关，成为胃癌早期筛查利器。

会上，吉朋松表示，目前，安翰医疗已经已经完成的1000多家医疗机构的合作；将来，希望能借助于国家卫计委的平台和消化道研究中心，把服务送到千家万户，并计划为“一带一路”国家服务，彰显中国医疗技术服务全世界。