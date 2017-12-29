王陇德：提高健康素养是保证健康的最经济、最高效、最根本手段

中国工程院院士、原卫生部副部长、中华预防医学会会长王陇德在开幕式上致辞

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。会上，中国工程院院士、原卫生部副部长、中华预防医学会会长王陇德在致辞中表示，“提高人们的健康素养是保证健康的最经济、最高效、最根本手段。”

十九大报告中指出，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，提出实施健康中国战略，对健康中国建设作出全面部署，强调坚持预防为主，预防控制重大疾病。

王陇德认为，当前人民健康的优先发展战略进一步提升，把健康融入所有政策的理念正在逐步落实，从以治病为中心转变为以健康为中心，关注生命全周期的大健康观念正在形成。国务院2016年印发了具有宏观指导意义的《“健康中国2030”规划纲要》，健康中国顶层设计已基本完成，蓝图施工必须落地有声。

第一，要将政策制定到位。中央明确提出要把健康融入所有政策，因此，要将以健康为中心的大健康观、大卫生观这一理念融入政策制定实施的全过程，并且以法治来保障。

第二，要将职责履行到位。健康中国建设需要各个部门协同作战、尽职尽责。所有部门都对健康促进负有责任。

第三，要将观念根植到位。要提高全民健康素养水平，同样的社会环境，有些人的健康保持得好，有些人疾病缠身、痛苦不堪，其中很大区别就是健康素养。根据世界卫生组织的总结，生活方式与行为对健康和寿命的影响占60%，提高人们的健康素养是保证健康的最经济、最高效、最根本的手段。

此外，王陇德强调，建设健康中国，社会、政府、个人都有责任。只有社会多方面都承担起自己的责任，健康中国目标才有可能实现。