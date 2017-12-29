宋福兴：健康保险是健康中国建设的“生力军”

人民网北京12月29日电 （记者高奕楠）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。



中国人民健康保险公司党委书记、总裁宋福兴

中国人民健康保险公司党委书记、总裁宋福兴在开幕式致辞中指出，推进健康中国建设，必须构建中国特色卫生与健康发展新格局；必须为人民群众提供全方位全周期健康服务；必须深化体制机制改革，推动商业健康保险发挥更大的作为。

“党中央吹响了健康中国建设的冲锋号，按下了保障人民健康的快进键，一张以人民为中心的宏伟蓝图正在加快铺展。”宋福兴称，商业健康保险天然就是健康中国建设的“生力军”，能够发挥经济补偿、社会管理、健康管理、以及支付方等功能，承担着服务供给侧改革、服务实体经济、服务新医改、服务人民健康的历史使命。

宋福兴表示，要推动商业健康保险发挥更大的作为，必须加快推进体制机制改革，构建政府委托业务的市场化经办管理机制，坚持政事分开、管办分离，实现“政府效率最高、成本最优、群众保障水平更高、服务水平更好”。要改革保险机制，发挥商业健康保险的精算、机构网络、专业服务等优势，实现“社保+商保”的无缝链接，形成“基本医保+雇主投保+个人投保”的保障“三支柱”，将群众的实际医疗费用报销比例提高到85%-95%，增强人民群众的获得感和幸福感。

同时，要强化健康保险作为支付方的角色定位，用市场化手段，有效地平衡政府、患者、医疗机构、保险公司各方面的利益，实现多方共赢。要积极地发挥保险长期投资的功能，积极推动投资医疗、护理、养老、健康等产业。还应积极推进健康医疗大数据建设，加强互联网、人工智能等先进科技的运用，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升医疗健康服务均等化、普惠化、便捷化水平，服务健康中国战略的实施。