抓住冬季进补最佳时机 收藏这份九九寒冬保养指南

俗话说：热在三伏，冷在三九。数九寒天 ，“数九”又称“冬九九”,是冬季的一种中国民间节气。“数九”从每年冬至当天开始计算,每九天为一个单位。专家表示，这正是冬季进补的最佳时机。

食补——三种羹汤喝起来

羊肉汤适当温补

营养与食品卫生学硕士温斐婷：无论是煮羊肉还是涮羊肉，羊肉都很适宜冬天吃。

羊肉含有大量的蛋白质，而蛋白质的消化吸收会增加身体往外面散发热量，也就是营养学上所说的“食物热效应”，所以吃羊肉有一定的暖身作用。

如果是清炖羊肉，那么可以搭配富含维生素C的白萝卜、富含钾的青萝卜或者富含β-胡萝卜素的胡萝卜等，它们口感清甜爽口，有助于去除羊肉膻味，又结实耐煮，非常适合与羊肉放在一起小火慢炖，肉和萝卜、胡萝卜都很好吃，汤也很清淡美味。

新鲜的羊肉切块后，加入适量的白水，煮沸去掉浮沫，再加入姜片、橘子皮、香叶等香辛料炖煮半小时后，再放入青萝卜和白萝卜继续炖煮15分钟，最后加盐调味即可。值得注意的是，盐一定要最后再加，这样可以保证肉的软嫩，否则会又老又柴。

番茄羹喝出好心情

营养师、美食作者时阳：冷天天空中经常有雾霾，看着灰蒙蒙的天，心情也很容易灰暗起来。

番茄本身有着诱人的颜色，看着心情就会变好，喝起来更是酸酸甜甜，很暖心。再加点蔬菜，就更成了一碗暖身的营养羹。

将1根胡萝卜、1个土豆洗净、去皮，切成小块，取半个洋葱切小块，两三朵西兰花洗净掰成小朵，番茄洗净去皮，切成小块，放入搅拌机打成番茄泥。

黄油放入锅中，小火融化，(也可以用我们日常吃的植物油)，之后转大火，放入洋葱碎，爆香后，倒入番茄泥和少量白糖，炒匀后加约200毫升水，煮沸后，倒入土豆块和胡萝卜块，再次煮开，倒入玉米粒和西兰花，煮约2分钟，加黑胡椒、盐搅匀即可。

红色的番茄汤，绿色的西兰花，黄色的玉米粒，都是营养价值比较高的食材，做成的汤羹口感顺滑，喝下去胃里暖暖的。

生姜粥来缓感冒

北京中医药大学附属东方医院临床营养科魏帼：天气这么冷，一不小心就会感冒，感冒了恶寒发热不说，还会有头痛、脖子痛的症状，连带着四肢也有酸痛感。这个时候，大家可以试试生姜粥来缓解

此药膳出自《饮食辨录》，药物组成也很简单，就是大米50克、生姜5片、连须的葱根数个，再加少许米醋调味。

制作也很简单，将生姜捣碎，与大米同煮成粥，粥快熟了的时候，加入葱、醋稍微再煮一会儿就可以了。

生姜和葱白都有一定的发汗解表的作用，加上养胃的大米，适用于外感风寒，出现恶寒发热、头痛、鼻塞等症状的人群食用。而且本品制作和食用方便，老少皆宜，是治疗风寒型感冒初起的基础方。

不光是感冒的人，即使身体正常的人，喝点生姜粥，也能让身体暖一会儿，不妨回家熬着试试。

中医灸法——三种灸法疗效多

艾灸补气养血

艾灸是用点燃的艾条放入艾灸灸熏特定的穴位，并且配合外用的中药，通过经络腧穴的作用，达到防病治病的目的。艾灸可以补气养血，是最容易掌握并可以居家自疗的灸法。常用穴位有关元穴、中脘穴和足三里穴，每天用艾条灸10到15分钟，可以发挥温补脾肾，促进脾胃运化的功效。

小提示：艾灸须注意施灸时间。如失眠症要在临睡前施灸。不要饭前空腹时和在饭后立即施灸。一旦出现头晕、眼花等晕灸感觉，要立即停灸。

天灸温经散寒

天灸是将特殊调配的药物贴敷于特定的穴位，使药物持续刺激穴位，通经入络，达到温经散寒，调节脏腑功能的效果，既可改善临床症状，又可提高机体免疫力。“三九灸”即属于“天灸”，对于过敏性鼻炎、慢性支气管炎具有很好的疗效。此治疗时间性强，疗效好，儿童成人均可以接受。

小提示：天灸不适合发烧感冒、皮肤过敏症、凝血功能差者;贴药期间，忌生冷、辛辣等刺激性食物。

蒸气灸防治冻疮

药熏蒸气灸法是利用药液蒸气熏灸经络穴位，达到治疗目的。临床上因其药物处方和施灸的部位不同，适应症也有区别，比如治疗冻疮选用棉子蒸气灸、茄椒根蒸气灸等。蒸气灸还能治疗痔疮、鹅掌风、风湿性关节炎等疾病。

小提示：蒸气灸要对准患部用蒸气熏灸。距离要适宜，过近温度过高，过远则效果不好。在临床中，还可根据病情需要，灵活选配处方，依法施灸，多能取得较好疗效。

生活起居——警惕三种疾病发作

冬至在养生学上是一个最重要的节气，主要是因为“冬至一阳生”。冬至到小寒、大寒，是最冷的季节，患心脏和高血压病的人往往会病情加重，患“中风”者增多，天冷也易冻伤。因此，在寒冬季节，对高血压、动脉硬化、冠心病患者来说，要特别提高警惕，谨防发作，应采取以下预防措施：

1、注意防寒保暖。在气温降到0℃以下时，要及时增添衣服，衣裤既要保暖性能好，又要柔软宽松，不宜穿得过紧，以利血液流畅。

2、合理调节饮食起居，不酗酒、不吸烟，不过度劳累。

3、保持良好的心境，情绪要稳定、愉快，切忌发怒、急躁和精神抑郁。

4、进行适当的御寒锻炼，如平时坚持用冷水洗脸等，提高机体对寒冷的适应性和耐寒能力。

5、随时观察和注意病情变化，定期去医院检查，服用必要的药物，控制病情的发展，防患于未然。