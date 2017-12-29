男人们的“洞穴”时间

下班路上很堵，我开着车，认真听电台播的一首歌《我们都寂寞》。歌词写道：“下班后不想回家的我，谁要理我……现在不想下班的我，没爱好难过，有爱算什么？我恨我，我不知道想要什么。我不知道拥有什么，可能我们都寂寞。”这让我想起一个朋友的倾诉：“有时，下班后我把车都已经开到地下车库了，但就是不想回家，宁愿在车里再坐一会，你说这是什么心理？”

经过一天繁忙的工作，整个人处于紧绷状态，不管是身体还是心灵，都渴望通过休息来放松。然而，已婚男人推开家门那一刻，意味着工作的角色刚“卸下”，丈夫、父亲、儿子等角色就赶着“上场”。如果这些角色应付起来都毫无困难，自然能享受其中。但如果家庭关系充满质疑、否定和冲突，就会让人忍不住想回避。家里无处可藏，车里就成为男人暂时逃离这一切的“洞穴”。在车里一个人放空，或抽根烟或听听歌，避开了所有角色和期待，找到一个只属于自己的空间。

这样的独处，相当于一个消化情绪的过程。相对而言，倾诉作为一种对外释放的方式，更健康也更有效。然而，中国的已婚男人大多不喜欢表露情绪。在国人的刻板印象里，一个有担当的男人形象，是坚强、刚毅的，而倾诉意味着内心软弱，这与男子汉形象大相径庭。所以男人都不太能接受自己在妻子、朋友面前过多展示软弱部分。

作为家人，当观察到丈夫、儿子会在车里发呆独处，不要一味追问，也不要勉强他们倾诉，这样只会增加男人的压力。男人的“洞穴”时间，是一种自我调节，偶尔出现时不需要过早、过多地干预。当然，这是一个信号，提示家人，包括父母和妻子，需要在家中为男人提供更多安静独处的空间和时间，同时减少家庭中的负能量影响。亲人们还可以增加对家庭中男人的肯定，减少他的压力，让其感觉更良好、更自信。得到亲人的包容和肯定，男人们更能感受到自己的价值，从而逐渐找到坚持的动力。

幸福的家庭源于互相支持、理解。温暖是相互传递的，家人用包容和关心把温暖传递给男人，男人们也会把爱与奉献回馈给家庭中的每一个人。