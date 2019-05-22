最打动男人的示爱方式

不管是谈恋爱，还是经营婚姻，在维系亲密关系时，都应该时常表达爱意，且要以对方能接收的方式去说去做，这样才能更“走心”。近日，美国“红书”网站总结了9种最能打动男人的示爱方式，女性不妨一试。

1.为他做最爱的食物。常言道，想要打动一个男人的心，先要俘获他的胃。女人可以主动为另一半买菜、下厨，做上几道他喜欢的菜肴或点心。点上散发香气的蜡烛，再倒上一杯红酒，与男友或丈夫共度浪漫，肯定会让他找回初相识时的心动感觉。

2.为他打包行李，来场说走就走的旅行。结婚或恋爱时间长了，浪漫和激情可能会有所减退。女性不妨把男友或丈夫的衣物打包装箱，找一个周末来一场说走就走的旅行。这种“突然行动”，既可以让男伴感受到你对他的爱，也能让两人找回刺激感和新鲜感。

3.参与他的兴趣爱好。婚姻中拉近夫妻关系最好的办法之一，就是找到共同的兴趣。因此，理解尊重另一半的爱好，并努力参与进去，就是对丈夫最好的包容。他也会感受到你对他的爱，并积极感恩回报。

4.一起看他喜爱的老片。两个人依偎在一起，花一个周末时间追剧，或一口气看完他喜欢的老电影、电视剧等，会让另一半感到自在、温暖和贴心。

5.买他中意很久的礼品。很多男性也会上网浏览物品，但他有时可能舍不得买。女性应仔细观察，并找机会买下来。当突然把礼物拿到丈夫或男伴面前时，他一定会激动和惊喜，并充满谢意和爱意。

6.安排约会。在假期可以选择几家两人都喜欢的饭店餐馆，来一场“边逛边吃”的约会。比如可以先在一家小酌两杯，吃些开胃小吃，然后在另一家吃主菜，最后在第三家吃甜品。尽管跑来跑去有些折腾，却能在一晚上把他喜欢的菜品吃个遍。

7.让他放松。对于忙碌辛苦的另一半来说，女方安排一些让他放松减压的事情，他肯定会非常喜欢。比如陪他去剪头发、刮胡子，让他享受按摩等，都会让男伴感到轻松惬意。

8.整理一份属于你们自己的歌单。女性不妨收集整理对两人关系有特别意义的歌曲，他肯定会体会到你的用心。且两人经常一起欣赏彼此都会心动的歌曲，可以拉近关系、增进感情。

9.放空。两人待在一起，啥也不做，看起来好像不太浪漫，但有时候女性能给另一半最好的礼物就是休息和放松。两人就简简单单、慵懒地待在一起，他可能就很满足。（辛 悦 编译）