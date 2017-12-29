工作忙压力大 甲亢找上门怎么办

李女士平时工作很忙、压力大，最近开始莫名其妙出现烦躁、失眠，而且经常感到心慌、手抖，容易出汗，明明饭量增加了，体重却不增反降。经医生诊断，李女士的甲状腺激素明显升高，而促甲状腺激素明显下降，她“甲亢”了。

甲状腺功能亢进症简称“甲亢”，由于甲状腺合成释放过多的甲状腺激素，造成了机体代谢亢进和交感神经兴奋，多表现为易激动、烦躁、失眠、心悸、出汗、手抖、进食和便次增多、体重减少等病症。许多患者还有突眼、黏液性水肿等症状，部分患者可伴发周期性麻痹和重症肌无力。此外，少数老年患者高代谢的症状不典型，相反会表现为乏力、心悸、厌食、抑郁、体重明显减少，这被称为“淡漠型甲亢”。

引起甲亢的原因有很多，包括弥漫性毒性甲状腺肿、HCG相关性甲亢（妊娠呕吐性暂时性甲亢）和垂体TSH瘤甲亢。80%以上的甲亢是弥漫性毒性甲状腺肿引起的。这是一种甲状腺自身免疫病，患者的淋巴细胞产生了刺激甲状腺的免疫球蛋白，称为甲状腺刺激抗体，可与甲状腺的促甲状腺激素受体结合，持续刺激甲状腺分泌甲状腺激素，引发一系列甲亢的临床表现。临床上，医生通过测定促甲状腺激素受体抗体即TRAb，来判断是否存在弥漫性毒性甲状腺肿这种病。弥漫性毒性甲状腺肿的病因目前还不清楚，可能和精神压力大、睡眠不足等因素有关，但绝大多数患者都不能找到确切的发病原因。

此外，亚急性甲状腺炎、无痛性甲状腺炎、产后甲状腺炎和桥本甲亢，是甲状腺组织被炎症破坏，致使甲状腺激素释放增多，从而表现为甲亢样症状。经过一段时间观察，一般在15天至60天左右，甲功化验就可恢复正常，但也可能进一步发展为甲减。药物导致甲亢常发生在服用过多的含碘药物后，如服用胺碘酮，摄入过多左甲状腺素钠也可以导致血的激素增多，呈甲亢样表现。

甲亢的一般治疗包括注意休息，补充足够热量和营养，如糖、蛋白质和B族维生素。若患者有失眠症状，可服用安定类镇静药，有明显心悸可服用减慢心室率的药物。

但有针对性地治疗甲亢，还需要以抗甲状腺药物、碘131治疗、甲状腺次全切除手术为主。其中，抗甲状腺药物主要有甲巯咪唑和丙硫氧嘧啶。用药物来治疗弥漫性毒性甲状腺肿可以保留甲状腺产生激素的功能，但疗程长，需要一年至两年，总的缓解率为30%至70%不等，停药后复发率高。这种方法适用于病情轻、甲状腺轻中度肿大的甲亢患者或甲亢孕妇、儿童。当然，抗甲状腺药物也有一些副作用，包括粒细胞减少、药物过敏、肝功能受损、关节疼痛和血管炎。用药初期需要严密监测药物的副作用，尤其是粒细胞缺乏，尽管发生率不到1%，仍要告诫患者一旦出现发热和（或）咽痛立即就诊，检查血常规以便明确是否出现粒细胞缺乏，必要时停药并尽快接受相应治疗。

碘131是元素碘的一种放射性同位素，在人体主要浓聚在甲状腺内，释放β射线破坏甲状腺组织，起到治疗甲亢的作用。这种方法治疗甲亢已有60多年历史，现已成为美国和西方国家治疗成人甲亢的首选疗法，但对孕妇和哺乳妇女是绝对禁忌。此方法对甲亢的缓解率达95%，临床治愈率85%以上，复发率小于1%。

手术切除部分甲状腺多应用于中重度甲亢，且长期药物治疗无效或效果不佳或甲状腺肿大压迫气管引起呼吸困难者。手术前需要用药物将甲状腺功能控制在正常范围，还需要口服复方碘溶液做术前准备。通常手术治疗甲亢总治愈率在95%左右，复发率为0.6%至9.8%，其并发症包括甲减、甲状旁腺功能减退、喉返神经损伤等。

前文中提到的患者李女士最后选择的治疗方式是碘131。医生根据李女士摄碘131试验中甲状腺对放射碘的摄取率，计算了她需要的放射剂量。治疗后3个月，李女士逐渐出现怕冷、乏力、嗜睡、记忆力减退、手足肿胀、便秘等症状，到医院复查甲状腺功能提示甲状腺功能出现减退。于是，医生给出适量补充甲状腺激素的建议，待用药剂量调整合适后，李女士的甲减症状逐渐消失了。

总体而言，甲亢是比较常见的临床疾病，如果出现心慌、手抖、出汗、腹泻、消瘦及烦躁易怒等表现时，需警惕是否患上此病。经诊断为甲亢后，患者需要注意休息、低碘饮食，根据具体情况选择不同的治疗方法。同时，坚持定期复查以监测甲状腺功能，警惕甲减的出现，并及时调整治疗方案。

医师释疑

甲亢会治出甲减？

甲亢患者经治疗后出现甲减的原因有多种，比如，药物性甲减、碘131或手术治疗后甲减。

药物性甲减是因为用药物抑制甲状腺激素合成后，有时候会因为不可控的药物过量导致过度抑制，造成甲减。手术治疗后甲减是由于甲状腺组织被切除后，甲状腺功能不能发挥作用，进而出现甲减的情况。

碘131是通过直接破坏甲状腺组织来治疗甲亢，治疗前医生会以摄碘试验评估用量，但无法做到绝对精确。据国外报告的数据，碘131治疗甲亢后，甲减的发生率每年都会增加，5年达到30%，10年达40%至70%。国内的这一情况是，碘131治疗甲亢后，早期甲减发生率约10%，晚期达59.8%。

因此，核医学专家和内分泌学专家一致认为，甲减是碘131治疗甲亢的主要并发症之一。如果治疗后发生了甲减，患者应在医生指导下适量补充甲状腺激素并替代治疗，他们可以正常生活、工作和学习，育龄期妇女也可以正常妊娠和分娩。

（作者：清华大学附属北京清华长庚医院内分泌科医师）