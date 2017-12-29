管好身体四大“出口”

吸进的空气、吃进的东西、喝下去的水，经过气体交换、消化吸收、新陈代谢等生理过程，有用的营养元素留下来，没用、有害的废物则通过鼻子、泌尿道、直肠或皮肤等途径排出。保持出口通畅，可避免垃圾滞留体内，反噬身体。

嗅觉检查管好鼻子

鼻子是人体呼吸的出口和入口。鼻子每分每秒都在吸进新鲜空气，排出富含二氧化碳的废气。如果鼻子不通畅，人就会感觉“憋气”，不但全身细胞得不到充足的氧气，废气不能及时排出，还会导致很多疾病。

南方医科大学珠江医院耳鼻咽喉科副主任李永贺表示，鼻炎、过敏性鼻炎是常见的鼻部疾病，如不及时治疗，很可能诱发哮喘、鼻息肉、鼻窦炎、中耳炎等疾病。时间一久，患者慢慢从“鼻呼吸”改为“口呼吸”，吸入空气得不到鼻腔黏膜的温暖、润湿和过滤，容易刺激呼吸道，久而久之还可能影响面部发育。有人睡觉呼噜声震天响，经常憋醒，晨起头痛，白天嗜睡，这可能得了睡眠呼吸暂停综合征。这是一种上气道阻塞的疾病，与鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、鼻息肉等疾病有关。因通气不畅，患者会发生低氧血症，影响心血管、神经、内分泌等系统的功能。

保护好鼻子，要提高自我保护意识，经常给鼻子做“体检”。不妨定期拿起醋瓶或酒瓶闻一闻，测测嗅觉灵敏度，如发现嗅觉下降明显，建议及时就诊。平时注意避开过敏原，如春季花粉、家中隐藏的螨虫等。改掉一些伤害鼻子的坏习惯，如经常抠鼻子，长时间待在寒冷干燥环境中，长期使用刺激性较强的鼻腔用药等。及时治疗与鼻子相关的疾病。得了感冒别扛着，超过一周不见好转，要尽快就医，以免拖成其他部位的慢性疾病。

排尿顺畅护好尿道

人喝下去的水经胃肠吸收后，在血管中游历整个人体，滋润五脏六腑、四肢百骸。代谢产物又经水的运载，在肾脏被过滤，一部分对身体有益的物质被重新吸收入血，代谢废物则经膀胱、尿道排出体外。

空军总医院泌尿外科主治医师吕超介绍，泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱、尿道，感染、结石等疾病都是泌尿道的大敌。泌尿道感染的典型症状包括尿频、尿急、排尿疼痛及灼热感，尿液混浊、有异味、尿中带血，甚至下腹部或腰部疼痛等。

频繁憋尿对身体伤害非常大，恶性循环下去就会出现尿潴留，想尿却尿不出来，腹胀难忍。还会使膀胱壁血管受压，黏膜变薄，保护层受损，致病菌就可能通过尿道口逆行进入膀胱，甚至进入肾脏，引发尿路感染。泌尿道结石常因“病从口入”，与酗酒、肉类等高蛋白食物摄入过多、饮水量少等有关。

守护好泌尿道健康，空军总医院泌尿外科主任郭和清建议，第一，千万不要憋尿。如不得已憋久了，第一次排尿之后多喝点水，多小便几次，冲刷一下膀胱尿道壁，防止尿路感染。第二，讲卫生。勤换洗内衣内裤，性生活后及时清洗，高温潮湿天气要保持私处干燥。第三，别久坐。每隔1小时起身活动10分钟。久坐的人最好穿全棉内裤，不宜过小或太紧。第四，有针对性地“忌口”。尿结石患者要去医院做成分分析，如果是草酸钙结石，要少吃菠菜、香菜、芹菜等富含草酸的食物，不喝浓茶；如果是磷酸钙结石，应少喝奶制品、碳酸饮料、咖啡等；如果是尿酸结石，要少吃高嘌呤食品，如动物内脏、海鲜、牛羊肉等。

正常排汗健康皮肤

中国医科大学航空总医院皮肤科主任刘永生说，皮肤分布着无数汗腺，汗液的成分99%以上都是水，剩下的不到1%为尿素、氨、乳酸等。排汗能辅助或替代部分肾脏的代谢功能，并能参与水、电解质平衡和多种代谢废物的排泄。研究表明，随汗液排出的某些物质具有对抗细菌的作用，构成了皮肤的第一道屏障。排汗还有助于维持炎热环境下或体育锻炼后机体温度的调节。

保护好皮肤，让汗水顺畅排出非常重要。然而，很多人饱受各种皮肤问题的困扰，比如过敏、瘙痒、出疹子、长痘痘等。临床上，常见的皮肤问题包括各种皮炎、痤疮、黄褐斑、激素依赖性皮炎等，病因复杂，有过敏体质等内因，也有不正确护理、过度清洁、滥用化妆品等外因。

刘永生强调，如出现皮肤问题，不要自行购买药品或药妆，最好在专业皮肤科医生指导下用药。饮食上，经常皮肤过敏的人要避免过量食用芹菜、油菜、菠菜等食物，以免引起光敏性皮炎。还要少吃羊肉、花生、海鲜、牛奶以及油腻、辛辣的食物等，多吃蔬菜、水果。不要长期待在空调房里，以免让毛孔变迟钝，影响正常排汗功能。多喝温热的水能有效促进排汗。定期检查皮肤，了解身体上的胎记、斑点，观察是否有不正常的变化，格外注意新生斑点和两三个月不能痊愈的疼痛点，以及增大或颜色发生改变的斑点。

定时排便畅通肠道

如今，很多人饱受便秘、痔疮等疾病的困扰。废物的出口生了病，就像堵车一样，让人憋得难受。食物经过胃、肠道的消化吸收，余下废物沿着直肠从肛门排出。一旦肠道发生堵塞，大便长期滞留体内，代谢废物和毒素就可能被再次吸收。人就会出现精神不振、皮肤暗黄、腹胀腹痛等不适，甚至诱发肿瘤。

痔疮是便秘最常见的后果。干燥的粪便压迫直肠黏膜下层静脉，导致直肠肛门静脉血液回流障碍。排便时间过长，再加上用力屏气，使腹压增高，直肠肛门静脉回流受阻，形成痔疮。得了痔疮，排便就会疼痛，有人可能会不敢排便或忍着不去大便，粪便在肠内停留过久，进一步加重便秘。

北京电力医院普外科主任张宗明认为，护好肛肠，最重要措施就是养成良好的排便习惯。排便感明显时，应立即如厕，不可久忍大便；如厕要专心，不要一边玩手机、看书、打电话等；不可蹲厕过久，超过3分钟仍无便意则应停止排便；采用蹲姿，或坐便时在脚下垫一小板凳，促进排便。

生活中，还要避免久坐久站，多坐硬凳子，少坐软沙发。饮食最好以谷物为主，肉类、蛋类为辅，多吃蔬菜、水果。如果已经患了便秘或痔疮，要在医生指导下治疗，不要乱服泻药，乱用洗剂或擦剂。（张杰）