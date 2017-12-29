贵州读者刘女士咨询：我今年32岁，头痛五六年了，发作时伴有眩晕，情绪也受到影响，时而沮丧时而易怒。平时小便偏黄，经常便秘。朋友推荐了一个方子：取酒制大黄18克，九节菖蒲、元胡索、白芷、川芎、藁本各12克，细辛6克，用水煎服，一日三次。请问此方可以用吗？

江西省中医院脑病科副主任医师黄春华解答：根据患者症状，属于中医的头痛病范畴，证属肝火上炎，夹痰夹瘀。治疗应以平肝祛风降火、化痰活血、通络止痛为主。

方中，酒制大黄通腑泄热，抑制肝火旺盛，活血利湿，疏通痰浊瘀血之邪。川芎辛温升散，能上行头目、下达血海，通行诸经气血，治疗头痛。元胡索行气止痛，与川芎相辅相成，二者共用可活血行气、止痛。白芷、藁本都为祛风之药，可散邪止痛。菖蒲、细辛气味芳香，可避秽化浊，有醒神开窍止痛的作用。最后以天麻粉平肝熄风，标本兼治。纵观全方，以“急则治其标，缓则治其本”为则，可通腑泄热、化痰活血、平肝熄风、醒神开窍止痛。此方药以辛散为主，不能长期服用，否则会伤津耗气，起效后就应停止使用。后期当以补肝肾、扶正固本善后为主。（黄春华）