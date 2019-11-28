养生吃三七了解这些搭配

提起“参”，我们总会不自觉地想到人参、西洋参、花旗参，等等。当然这些参是各有补功，受人欢迎，其实还有一种我们生活中经常见到的不经常用“参”称呼的中药也是养生防病的“好参”。它就是三七！

专家介绍，三七可用于工作、学习、生活压力大，睡眠质量不好的人群；肥胖症、高血脂人群；应酬多、经常饮酒者；高血压病人，伴有烦躁、易怒、头痛等表现；脑血管疾病如短暂性脑血管发作，脑动脉硬化、脑血栓伴有头晕目眩者；冠心病、冠状动脉硬化，尤其伴有高血脂、头晕的患者比较适宜。

三七可单味内服或外敷或配活血行气药同用。如三七配西洋参，阴阳双补，化瘀通络；三七配丹参、山楂，降脂通脉，活血化瘀；三七配阿胶，化瘀止血，滋阴补血；三七配人参，大补元气，养血补血，补肺益脾；三七配生地，养血生津，止血化瘀；三七配大黄，活血化瘀，消肿止痛；三七配当归、川芎，补血活血，通经。三七配白芨，化瘀止血。

三七虽好但要用对。妇女正常经期或孕期不能服用三七粉；三七性偏温，对于阴虚内热、火气大的人不适用。所以，最好是请专业的中医大夫辨证施治后，酌情开具处方再服用。

此外，还有一些不属于传统中药的三七衍生品，譬如三七花，或者与“三七”名字类似的土三七等，切不可随意乱用。（记者 李彬）