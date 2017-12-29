猪肉配大蒜、虾皮配鸡蛋 11对食品的科学搭配

营养学专家研究发现，如果日常注重饮食的科学“搭配”，能增强营养的有效吸收，更好地保障身体正常的营养需求。

猪肉配大蒜 民间有“吃肉不加蒜，营养减一半”之说。猪肉中维生素B1含量是其他肉类含量的9倍，但此种维生素不稳定，在人体停留时间也短。若同吃大蒜，大蒜中大蒜素与维生素B1结合，将其水溶性变为脂溶性，可大大增加人体的吸收和利用，其保健效果更佳。

虾皮配鸡蛋虾皮含钙多，鸡蛋也是钙元素的“富矿”，两者相加补钙效果会更显著。

百合配鸡蛋百合消痰火、补虚损，蛋黄能除烦热、补阴血。两种食物加糖调理，有滋阴润燥、清心安神之功能。

猪肝配菠菜猪肝富含铁、叶酸、维生素B12等，菠菜中铁质与叶酸也不少，都有补血作用。两种食物同吃，一荤一素，共同促进，相辅相成，补铁效果明显。

羊肝配枸杞叶羊肝具有明目宁心、温补肾气，枸杞叶有明目、益肾、壮阳之功效。二者同食，补肾益精效果更强。

羊肉配姜羊肉有补阳生暖之功，生姜也是保暖祛寒之佳品。两种食物结合，祛寒保暖效果更好，特别是寒性腰痛、风湿痛等。

豆腐配鱼豆腐和鱼都是高蛋白食物，但所含蛋白质和氨基酸组成不同。若将两种食物同吃，就可互相取长补短，使蛋白质的组成趋于合理。

豆腐配海带 豆腐含皂角苷成分，能抑制脂肪的吸收，促进脂肪的分解，阻止动脉硬化的过氧化质的产生。但是，皂角苷会造成机体碘的缺乏，而海带中富含人体必需的碘。二者同食，有利于消化和吸收。

豆腐配萝卜豆腐属于植物蛋白，若多吃可引起消化不良。如果与萝卜同食，因为萝卜有助消化之功，会减轻吃豆腐产生的腹胀、腹泻等不适感觉。

芝麻配海带芝麻与海带同食，能收到美容抗衰老之双重功效。芝麻改善血液循环，促进新陈代谢，含有亚油酸和维生素E，可调节胆固醇、抗衰老。海带为钙与碘两种矿物元素的“富矿”，能净化血液，促进甲状腺素合成。两种食物合二为一，抗衰美容之功效倍增。

鸡肉配栗子鸡肉补钾，栗子健脾。两种食物一起炖煮，营养更为丰富，造血功能效果明显。（王东升）