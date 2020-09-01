多少食物中暗藏1克盐？

生活中有大量的盐来源于我们日常购买的加工食品、餐馆就餐和外卖食品中，下面每份食物中其实都暗含1克盐。

谷类制品：1小把挂面（食物重量：33克）、2片面包片（食物重量：108克）、少半个肉松面包（食物重量：59克）、4/5个软心巧克力豆面包（食物重量：102克）、12根小麻花（食物重量：51克）、20片饼干（食物重量：57克）。

肉类制品：1根玉米热狗肠（食物重量：40克）、1/3节火腿（食物重量：36克）、2根半儿童鳕鱼肠（食物重量：40克）、泡椒凤爪约2只（食物重量：47克）、烤鸡翅根约1-2根（食物重量：33克）、3片罐头带鱼（食物重量：61克）、3条牛肉干（食物重量：20克）。

奶制品：3片芝士（食物重量：55克）、4块半奶酪（食物重量：81克）。

蛋制品：半个咸鸭蛋（食物重量：21克）、多半个松花皮蛋（食物重量：55克）、1个卤蛋（食物重量：50克）、3个五香鹌鹑蛋（食物重量：32克）。

零食：1小把兰花豆（食物重量：35克）、2颗话梅肉（食物重量：12克）、2块果脯（食物重量：14克）、2块半豆腐干（食物重量：50克）、2把多味瓜子（食物重量：23克）、1把花生米（食物重量：43克）、2把开心果，约60颗（食物重量：72克）、4小包蒜香青豆（食物重量：59克）、约30-40片薯片（食物重量：51克）、多半包虾条（食物重量：53克）。

调味品：1小撮榨菜（食物重量：19克）、半块豆腐乳（食物重量：11克）、1小把虾皮（食物重量：7克）、1汤匙番茄酱（食物重量：43克）、1汤匙千岛酱（食物重量：33克）、半汤匙韭菜花（食物重量：7克）、半汤匙烧烤酱（食物重量：11克）、1/3勺麻辣香锅底料（食物重量：8克）、1/5汤匙鸡精（食物重量：2克）、1汤匙生抽（食物重量：5克）、4/5汤匙老抽（食物重量：4克）。（禹建）