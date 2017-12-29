萝卜虽好 可不能“乱吃”

俗语说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”，冬天也正是吃萝卜的好季节。萝卜具有消积滞、化痰热、下气宽中，解毒等功效。现代研究也发现，萝卜中含有的多种微量元素可以增强机体免疫力。但冬吃萝卜虽好，但不能乱吃。

胡萝卜、白萝卜不要一起食用 虽然胡萝卜、白萝卜对人体都有很多好处，二者一起食用却会让两者营养降低。白萝卜中维生素C的含量很高，而胡萝卜中则含有一种对抗维生素C的分解酶，可破坏白萝卜中的维生素C。二者相遇，使白萝卜中的维生素C损失惨重，其营养价值自然也就大打折扣。

不宜与党参、黄芪一同食用 萝卜有“下气”和“消滞”的作用，因此与补气类药物（如人参、党参等）同食会影响药效。

不宜与酸性水果吃 萝卜会产生一种抗甲状腺的物质硫氰酸，如果同时食用大量的橘子、苹果、葡萄等水果，水果中的类黄酮物质在肠道经细菌分解后就会转化为抑制甲状腺作用的硫氰酸，进而诱发甲状腺肿大。所以，在吃了萝卜之后就不要吃水果。

体虚者不宜多食 萝卜性质偏凉，本身体质较弱的话，吃偏凉的食物肯定会加重病情。

不宜与中药同吃 在吃中药的期间不要吃萝卜。此外在吃中药丸或者中成药的时候也一定要忌食萝卜，否则会影响药效。