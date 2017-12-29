吃人参不如晒太阳！冬季晒太阳养生7个秘诀

冬季多晒太阳可以温煦体内阳气，驱除寒气，每天晒太阳30分钟以上，还能强壮骨骼。但是，晒太阳也有很多技巧，做对了才会事半功倍。

冬季晒太阳：早晒足，午晒头，晚晒背

上午6点-10点晒脚踝。

此时红外线比较强，紫外线偏弱，室内温度逐渐攀升，比较温和，适合晒足部。经过一夜的休息，老人的血液循环不畅，热量不易到达脚部，可能会引起脚趾肿胀，增加冻伤概率。起床后，可以适当露出脚踝，对着太阳晒晒脚底，不但能促进血液循环，让踝关节活动自如，还能令阳光直射足部穴位，促进机体代谢功能，提升内脏器官活力。

上午10点-下午4点晒头顶。

这段时间阳光最猛烈，特别是中午12点-下午4点，紫外线较强，如果长时间晒太阳会给皮肤造成伤害。中医认为，头为诸阳之首，五脏精华之血、六腑清阳之气皆汇于头部，适合在中午晒。老人可以在午饭后到室外散步一刻钟，脱掉帽子，让阳光温煦头顶百会穴，有助通畅百脉、调补阳气。

下午4点-5点晒后背。

此时紫外线中的α光束较强，是储备维生素D的最佳时间，多晒太阳有助肠道内钙、磷的吸收。人体背为阳，很多经脉和穴位都在后背，傍晚晒背有助于调理脏腑气血，温煦经络。晒的时候，可将双手搓热后摩擦后背的肾腧穴（位置与肚脐平，脊柱旁开1.5寸），有温肾助阳的作用。

需要提醒的是，冬季阳光中的紫外线较弱，如果穿得太厚，紫外线难以透过衣服到达皮肤，起不到保健效果。晒太阳时不要捂得太严，最好选择宽松、柔软、红色的棉质衣服，因为红色的辐射波能“吃掉”杀伤力较强的短波紫外线。晒的时候不要迎风，如果风太大，可以待在室内隔着玻璃晒太阳，也有一定效果。

晒太阳要正确 别超过30分钟

晒太阳跟补钙有什么关系？如何安全有效晒太阳？

10时-16时不宜到户外

避免在上午10时-下午4时，这个时间段内晒太阳，以此预防晒伤。一般推荐每天上午9时-10时和下午4时-5时这两个时间段内晒太阳。

室内晒太阳有讲究

晒太阳的最佳地点当然是户外了。隔着窗玻璃，所需波段紫外线的透过率不足50%，距窗口超过4米则可降至室外的2%。所以，即使因各种原因必须在室内晒太阳，也一定要打开窗子，让阳光直接与皮肤接触。

做好防护避免副反应

如果非要给晒太阳选个最佳姿势，那就是暴露。原因就是紫外线必须和皮肤亲密接触才能起到应有的作用。为了避免日晒伤，还是要讲究一下暴露的部位：躯干部皮肤对日晒红斑的敏感性高于四肢，上肢皮肤的敏感性高于下肢，肢体屈侧皮肤的敏感性高于伸侧，头、面、颈部及手、足部对紫外线最不敏感。因此，我们可以选择敏感性差的部位充分暴露，而敏感性高的部位适当涂抹防晒产品，以降低晒太阳带来的副反应。戴墨镜可以避免阳光直射导致眼睛损伤。

晒太阳不要超过30分钟

绝大多数人每天在阳光下呆10分钟-20分钟，即可获得机体所需的维生素D，儿童短些，老人长些，但一般都建议控制在30分钟以内。在高海拔及长期低度缺氧环境下生活的人群，由于缺氧本身会加剧骨量丢失，需延长日晒时间至每天30分钟-60分钟。冬季日光中紫外线量可以降为夏季的1/6，也要适当延长日晒时长。

如何晒太阳？专家教你晒太阳巧补钙

阳光照射是公认的维生素D的主要来源，人体90%以上的维生素D来源于阳光照射，饮食中维生素D含量很少，传统中餐中维生素D含量更少，因此增加阳光照射十分必要。如何晒太阳，这还是一个技术活。

掌握时机

晒太阳的主要目的是使皮肤接受阳光中紫外线照射来合成维生素D，维生素D的产生速度取决于许多因素，包括肤色、体表照射面积、太阳照射人体角度（站立或平卧），年龄（随着年龄的增加，生产效率降低）。只有紫外线指数是3以上才能产生维生素D，合成维生素D的最好时间在10点和下午2点，此时紫外线直射，影子短于身高，日光浴最好也安排在此时进行，早晨和傍晚的阳光中只有UVA，不含UVB，因此不能合成维生素D，容易使皮肤变老。

把握强度和时间

过量紫外线照射不仅使皮肤变黑，也容易使皮肤变老，还增加皮肤癌危险。如何把握时间需个体化，根据皮肤颜色、年龄有所不同，皮肤颜色偏黑的人和肥胖者需要两倍以上时间，北京位于北纬39-41度，每年11月至2月几乎不能合成维生素D；3月至5月和九十月份，需要光照30-60分钟，而在6月至8月，需要20-45分钟光照。如果说每日阳光照射5-10分钟就可以获得1000IU的维生素D，其前提是年轻人、白种人、没有肥胖、夏季、中午、全身充分暴露、卧位晒，并且未抹防晒霜，由此推测，在夏季中午12点，对于穿短袖短裤的黄种北京人，要合成1000IU维生素D可能需要20-30分钟时间，而在春秋季节身穿长袖衣裤，需要1-2小时才能合成1000IU维生素D。

衣着宜少

皮肤暴露面积越大，合成维生素D量越多，因此，在环境允许情况下，衣着尽可能少。实际上，即使周围温度较低情况下，阳光照射后人体甚至可以出汗。

注意防护

阳光中紫外线过强还会增加白内障发生危险，因此晒太阳时戴副墨镜或者戴顶帽子，遮挡照射眼部的光线，女性如果不愿意面部晒黑，可以遮盖面部。如果增加日光浴时间，需要晒一会儿后涂抹防晒霜，以防晒伤皮肤。

在户外

由于室外气温较低，加上有时风大，老年人活动能力差，有些人喜欢在屋里隔着玻璃晒太阳，尽管隔着玻璃也能感受到温暖，但玻璃窗阻断了合成维生素D的UVB，达不到合成维生素D的目的。

注意补水

阳光照射后，皮肤及其皮下组织血流量会明显增多，加上通过加温出汗增多，相应地血液中有效血容量相对不足，容易造成脱水甚至晕厥，尤其是年老体弱者，需要及时补充水分，避免脱水。阳光照射是公认的维生素D的主要来源，人体90%以上的维生素D来源于阳光照射，饮食中维生素D含量很少，传统中餐中维生素D含量更少，因此增加阳光照射十分必要。如何晒太阳，这还是一个技术活。

（人民健康网综合中国妇女报、健康报网、北京晨报）