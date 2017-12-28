孩子指甲剪太短 当心患上甲沟炎

一些家长在护养宝宝时，常常喜欢把孩子手指甲、脚趾甲两侧的甲角剪得很短，认为这样更加清洁和美观。医生提示，这样做容易使孩子患上甲沟炎而疼痛难忍，正确的做法是适当留长甲角，保持孩子手部、脚部卫生。

山西医科大学第二医院骨科医生任步芳告诉记者，指甲、趾甲的甲根与皮肤紧密相连，形成甲沟，其发炎时会有红、肿、痛甚至化脓现象，不良的修剪指甲、趾甲习惯是甲沟炎发病的重要原因之一。如果家长将孩子的甲角修剪掉或剪得太短，甲沟组织被挤向甲角，甲角就会嵌入肉中导致“嵌甲”，继而引发甲沟炎。

除了修剪甲角长度要适宜外，家长还要注意勿让年幼的宝宝啃咬指甲，避免撕扯对甲沟造成损伤。另外，孩子发育快，给孩子穿的鞋要大小适宜，穿太小的鞋容易增加脚趾受挤压的机会。同时要注意挤伤、踢伤或被他人踩伤后孩子的指甲、趾甲情况，教育孩子不要用手拔倒刺，防止异物刺伤甲沟。

医生提示，如果发现孩子患有甲沟炎，一定要及时到医院诊治。如果脓肿感染蔓延，严重时会导致指骨骨髓炎。（刘翔霄）