中南大学湘雅医院皮肤科主任医师 谢红付

老人如果眼花，给自己修剪脚趾甲时，不但看不清，手还容易抖，费时费力不说，还会把脚趾甲剪歪，造成嵌甲。这种情况在老人中很常见。另外，脚趾甲如果剪得太深或太多，不仅伤害皮肤、损伤甲床，还可能造成较严重的感染。

人体指/趾甲每星期长0.5~0.7毫米，建议老人每月剪2次手指甲、剪2~3次脚趾甲。如果脚趾甲较硬，修剪前可先用温水浸泡5~10分钟。

嵌甲和不正确修剪脚趾甲有关，鞋子太紧也是一个重要因素，会使修剪不当的脚趾甲锐利缘划伤局部皮肤。尽管伤口很小，皮肤表面的细菌、真菌也会进入，造成感染。若形成了脓肿，再加上肉芽组织增生，会使局部红肿、疼痛。

为避免以上问题，老人最好请他人为自己修剪脚趾甲。尽可能在白天进行，确保光线充足。如果老人患有认知障碍，照料者应避免其肢体晃动，以免修剪时受伤。

修剪脚趾甲最好用平剪，正确方法是先剪中间再修两边，这样易于掌控修剪长度，避免把边角剪得过深。合适的长度是脚趾甲顶端超出趾尖1毫米，留出一小条白边。如脚趾甲有尖角，应用锉刀轻轻地从两侧向中间磨圆。

修剪后如果脚趾甲下有污垢，不要用锉刀尖或其他尖锐物品清理，而要用水洗干净，以防感染。趾甲边的肉刺要及时处理，万万不能直接用手拔，这样容易伤及周围皮肤组织，要用指甲刀齐根剪断。老人的脚趾甲劈开应及时处理，视具体情况剪掉劈开部分，或采用修复处理。如果有灰趾甲或趾甲脱落等情况，应及时看皮肤科。

家人帮老人修剪脚趾甲，过程中可与他们聊聊天，让老人感受到被照顾、关爱的温暖，有益身心健康。▲