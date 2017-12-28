护肤品搓泥，该去角质了？错！

问答美丽

Q:

读者Ting：最近不知道怎么回事，护肤时居然搓泥！从来没有出现过这种情况的。好烦，我是不是该去角质了？

A:

虽然形态上，护肤品搓泥，跟我们平时太脏了洗澡时的搓泥很像……但原理是完全不一样的。不要随便去角质！重要的事情提醒一次就够了。

为什么会搓泥？

当发生了搓泥的情况之后，首先要问自己一个问题：最近是否有更换护肤品？接下来就要问：最近的皮肤状态怎么样？

搓泥现象的产生，不是护肤品和皮肤角质发生的反应——我们的皮肤是经不起这样的化学反应，而是护肤品与护肤品之间互相发生可能有某些成分上的不相容。因此，首先要检验的就是是否在护肤品，或者是护肤顺序上有不妥的地方。如果一切如常，那么就要检验一下自己的皮肤状况了：皮肤状态正常时，护肤品的吸收才会正常；若护肤成分未被正常吸收，就有可能同样的护肤品也会发生搓泥的现象。

搓泥了怎么办？

知道了原因找解决办法就不难了。如果发现问题在于更换了护肤品，那么就用别的产品替代；如果问题出在自己的皮肤状况，记住下面的办法：延长每一步护肤的间隔时间，这也就是给予状态不那么完美的皮肤相对较长的吸收过程。

搓泥确实是比较麻烦的情况，对于那些原因不明的，持续时间比较长、更换产品也无济于事的搓泥，这时可以用加强角质管理的办法来解决。

不是刚刚还说不能去角质吗？

角质管理是在护肤品之中含有一些成分，可以促进皮肤角质的自然新陈代谢，从而增加皮肤对护肤品的吸收，让护肤的效果更好，许多日系的护肤品是特别注重角质管理的。

而去角质，往往采用物理手段，例如摩擦，来人为剥离角质。而这样做的后果，往往要么是心理安慰——皮肤角质如果这么容易被剥离，它怎么发挥保护作用；要么是过度——伤害到了正常的角质层，使得皮肤屏障受损，产生一系列过敏问题。这可就不是搓泥这么简单了。（龙乐乐）