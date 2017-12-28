大多数人尤其是糖友都会密切关注自己的血糖水平，了解胰岛素水平的人却不多。研究表明，空腹胰岛素水平是“最能预测猝死的指标”，证明这个指标是很重要的。

任何时候，人体血液循环系统中都需要有一定量的胰岛素，即使在没吃东西的情况下。因此，除非是未经治疗的1型糖友，空腹胰岛素水平不应该是0。一般情况下，它不应低于3。胰岛素水平太高也不行，这意味着有胰岛素抵抗或处于糖尿病前期。高胰岛素水平也可出现在2型糖尿病的早期阶段。胰岛素过多的危害包括：储存脂肪，体重增加；加重胰岛素抵抗；降低镁水平；增加炎症；降低好胆固醇、升高坏胆固醇。这些都增加了糖尿病和心脏病的风险。

由此看来，了解自己的胰岛素水平是十分必要的，有助于判断血糖高的原因，是胰岛素太少还是胰岛素抵抗。

空腹胰岛素水平测定在以下几种情况中都有价值：1. 诊断糖尿病前期和代谢综合征；2. 从2型糖尿病中鉴别出LADA糖尿病（一种特殊的1型糖尿病）；3. 判断1型糖尿病患者自身是否还有产生胰岛素的能力。

胰岛素水平以毫国际单位/毫升衡量，一般认为5~20属于正常。美国一项研究发现，空腹胰岛素水平8左右的女性，发展为糖尿病前期的风险两倍于胰岛素水平5左右的女性；而空腹胰岛素为25左右的女性，患糖尿病的风险会升至5倍。目前，美国人平均胰岛素水平男性为8.8，女性为8.4。鉴于美国代谢功能障碍性疾病的高发，研究者认为，空腹胰岛素的理想水平应低于8.4，最好是2~6。

有学者认为，降低胰岛素水平的关键是减少糖和精制谷物的摄入量，这些食物会刺激胰岛素生产。对胰岛素水平影响最小的是脂肪和蛋白质。应适当增加新鲜水果蔬菜、全谷物和瘦肉蛋白质的摄入量。避免加工食品和快餐，这些食物一般是高糖、高脂、高盐的。运动对于降低胰岛素水平、减轻胰岛素抵抗也大有帮助。

综上所述，胰岛素水平的测定应成为常规检查项目。大多数人无论是否有糖尿病，都从未接受过这一检测，需要引起重视。