晚餐吃不对 当心这15种疾病

科学家研究发现，很多疾病发生的原因之一，就是来自晚上不良的饮食习惯。晚餐吃得不对，很多疾病就会找上身。

1、晚餐吃得太晚易肥胖

长时间饥饿让人对食物非常渴望，到家后饥不择食，往往是抓到什么就吃什么，更爱吃拆袋即食的垃圾食品。而一身疲惫地凑合吃完晚饭，很多人常是简单洗漱下就躺在床上休息了。殊不知，饭后血液中糖、脂肪含量升高，再加上缺乏运动，热量过剩，从而转化为脂肪，易导致发胖。

2、晚餐过饱得糖尿病

长期晚餐过饱，经常刺激胰岛素大量分泌，很容易造成胰岛负担加重，加速老化，进而诱发糖尿病。肥胖也会引发糖尿病。

3、晚餐过饱得肠癌

晚餐若吃过饱，蛋白质食物无法完全被消化，在肠道细菌的作用下，产生有毒物质；加上活动量小、进入睡眠状态中，使得肠壁蠕动缓慢，延长了有毒物质停留在肠道内的时间，增加了肠癌发生的风险。

4、晚餐太晚胃癌风险高

日本东京大学针对胃癌患者进行的研究发现，38.4%的人吃饭太晚或时间不规律。研究人员分析认为，胃黏膜上皮细胞寿命很短，约每2~3天就要更新一次，更新过程一般在夜间胃肠休息时进行，如晚饭吃得太晚，胃肠得不到休息，胃黏膜便不能得到及时修复，久而久之可能增加胃癌风险。如果常吃油炸、烧烤等食品，风险更高。

5、晚餐太晚易得尿路结石

人体排钙尖峰值期在晚餐后四五个小时，若晚餐吃太晚，当排钙尖峰期到来时，通常已进入睡眠中。于是尿液滞留不能及时排出体外，致使尿中的钙不断增加，很容易沉积下来形成结晶体，长期积累就容易形成结石。

6、晚餐太油腻易得高血脂症

晚餐若采用高蛋白、高油脂、高热量进食方式，会刺激肝脏制造低密度和极低密度脂蛋白，从而形成高血脂症。

7、晚餐太油腻易得高血压

晚餐内容若偏荤食，加上睡眠时的血流速度减缓，大量血脂就会沉积在血管壁上，进而引起小动脉收缩，使外周血管阻力增高，易使血压突然上升，也加速全身小动脉的硬化过程。

8、晚餐太油腻易得动脉粥样硬化及冠心病

晚餐的饮食若是偏向高脂肪、高热量就可引起胆固醇增高，诱发动脉粥样硬化和冠心病；动脉粥样硬化形成的另一主因，是钙质沉积在血管壁内，因此晚餐的盛食、美食、饱食及过迟吃晚饭都是引发心血管疾病的主要原因之一。

9、晚餐太油腻易得脂肪肝

晚餐若吃太好、吃太饱，血糖和脂肪酸的浓度会加速脂肪的合成，加上晚间活动量小，也加速脂肪的转化，极易形成脂肪肝。

10、晚餐太饱易得急性胰腺炎

晚餐暴饮暴食，再加上饮酒，极易诱发急性胰腺炎，严重者甚至在睡眠中休克、猝死。

11、晚餐太饱易得老年痴呆

若长期晚餐吃太饱，睡眠时胃肠及附近的肝、胆、胰脏等器官仍在运作中，使脑部不能休息，脑部的血液供应也不足，进而影响脑细胞的正常代谢，加速脑细胞老化。据统计，青壮年时期经常饱餐，老年后有20%以上的几率会罹患老年痴呆症。

12、晚餐太丰盛睡眠质量不佳

晚餐的盛食、饱食，必然造成胃、肠、肝、胆、胰等脏器在睡眠时仍不断地工作且传递信息给大脑，使大脑始终处于兴奋中，进而造成多梦、失眠，长期下来易引发神经衰弱等疾病，甚至导致记忆力衰退、神经衰弱等。

13、晚餐太晚结石病高发

进餐后4~5小时是人体的排钙高峰时段，如果晚餐吃得太晚，当排钙高峰到来时人们已经入睡，尿液不能及时排出，尿中大量的钙就会沉积下来，久而久之可能形成肾、输尿管、膀胱和尿道结石。

14、晚餐太晚易情绪失控

饥饿感容易让人情绪失控、失去耐心，遇事容易急躁，控制不住地想要吵架、训斥别人。调查显示，“路怒族”现象和吃饭太晚导致的饥饿和低血糖密切相关。

15、晚餐太晚增加中风几率

2011年，在欧洲心脏学会年会上公布的一项研究显示，晚饭吃得越晚中风几率越高。相反，早点吃饭，保证吃饭时间与睡觉间隔60~70分钟以上的人，发生中风的几率可降低66％。（人民网健康综合自生命时报、扬子晚报）