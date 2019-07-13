晚餐吃不对，心梗、胃溃疡等常见病通通找上门！

内分泌科：肥胖症、糖尿病

晚餐主食别吃多

晚餐吃不好会增加患肥胖症和糖尿病的风险，复旦大学附属华山医院内分泌科副主任医师吴晞表示。晚餐吃不好与“量”密切相关，现代人吃晚餐多有两种极端，要么猛吃，要么不吃，久而久之，都会对身体造成一定的损伤。长期不吃晚餐，糖原和能量物质不足，易引起体内升糖激素反应性增高，增加糖尿病风险;而晚餐食用过饱，加之夜间运动量少，导致人体消化吸收不完全，代谢产生能量过度，也会增加患肥胖症和糖尿病的风险。

因此，晚餐的合理摄入十分重要，关乎人体健康。吴晞建议晚餐应坚持“带着食欲离开饭桌”的原则。晚餐切忌过度，七八分饱即可。另外，大家需注意饮食习惯，晚餐不要过多食用碳水化合物类食物，如米饭等主食，中国成人晚餐一般1~2两主食量为佳。晚上不要过多摄入动物性蛋白，可食用一些植物性蛋白，如豆制品。保证新鲜蔬菜的摄入，补充膳食纤维，对于能量吸收有平衡作用。

很多病例显示，中国30~50岁的上班族“三高”情况很普遍，原因多是上班族平时工作忙，中餐没时间吃或者吃得偏少，而晚餐又吃得过饱，进而引发“三高”问题。因此建议大家尽量不要在晚9点后食用能量物质，保证胃肠道的空虚状态，可喝些白开水或矿泉水。

心内科：冠心病、心梗

纯素不值得提倡

航空总医院心内科主任医师董鹏介绍，晚餐吃不好易引发冠心病和心梗，人的心脏“四个屋子四个门”，其中有水管和电线，水管有问题就叫“冠心病”，全堵上了则为“心梗”。心梗是冠心病中间一个最危险的类型，均属心脏的血管病。

预防心血管疾病，晚餐的选择要以“不饿”为主要目标，当有“饱感”则证明饮食已过量，对消化器官和肾脏器官会产生负担。曾有一位四五十岁的大夫，本身患冠心病，在聚会上因食用过多高脂肪的食物，再加上饱餐导致血液黏稠，并被大量烟酒刺激使血管痉挛，最终导致心梗，虽经及时救治转危为安，但过程十分惊险，这就是因为一顿晚餐没吃对所导致的危险。很多心血管疾病都是吃得油脂太多导致的，于是很多人开始吃纯素食。可是人体营养的平衡一旦被打破，极易影响健康。因此，董鹏不提倡极端的全素食主义。人体所需的8种必需氨基酸中有2种只存在于动物性食物中，仅靠素食无法摄取，一旦摄入不足，代谢就会随之出现问题。因此要保障饮食结构均衡，注意荤素搭配，同时减少高胆固醇食物的摄入，如卤煮爆肚、带壳的海鲜、肝脏等。

消化科：胃炎、胃溃疡、胆结石

吃晚餐别太晚

吃不好晚饭可分为不吃晚饭、晚饭吃得太饱和吃晚饭不规律。北京朝阳医院消化内科副主任医师贾凯表示，吃不好晚饭会有患消化系统疾病的风险，如胃炎、消化性溃疡、胆石症、脂肪肝等。

贾医生说，“不吃晚饭会影响胃肠道功能，可能出现消化性溃疡、胆囊结石这些疾病。长时间不吃晚饭，因为没有食物刺激，在非消化期间胆汁会在胆囊里长时间聚集，这样胆汁会变稠，容易结晶形成胆囊结石。”

不吃晚饭是不行的，晚饭吃得太多、太过油腻同样不好。贾医生说：“晚上吃得太多、过饱会增加胃肠道负担，因为晚上身体的代谢率下降、消耗能量的途径少，脂肪容易在体内堆积，从而形成脂肪肝。同时，晚餐过饱也会影响睡眠质量。”

“长期饮食不规律，很晚才吃晚饭，也会增加患消化系统疾病的概率。比如有些人中午吃过饭以后要到晚上九、十点钟才会再吃饭，因为晚饭吃得晚，吃过饭以后马上就休息，导致食物在身体内消化得不够充分，这一类人很容易得胃炎、溃疡病这样的疾病。”贾医生也特别提醒大家，最好保持饮食规律，不要暴饮暴食、避免辛辣食物刺激，多吃一些易消化的食物，这样就可以避免像胃炎、溃疡病这类疾病的出现。

神经科：神经衰弱、脑血管病

吃夜宵悠着点

首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师闵宝权表示：“从一个人一天的总饮食量来判断晚饭应该吃多少比较合适。比如有些病人体型很胖，他会说我平时吃晚饭吃得少，有时零食吃得多，导致总的饮食量很多，摄入的热量也很高，像这类人血脂、血压会比较高，有得脑血管病的风险。还有就是吃得太多、太油腻，会引起动脉硬化，出现斑块，导致高血压、高血脂，这样很容易得脑梗。”

有些人每天吃完晚饭后，在临睡前有吃夜宵的习惯，在睡前吃很多东西或多或少会影响睡眠质量。闵医生说：“现在一些老人唯恐孩子吃不好，总是在临睡前还要给孩子吃不少东西，这样特别容易让孩子身体长胖并且影响他们的睡眠质量，导致孩子第二天的精神会比较差，也会影响心情。”

闵医生建议，若体型偏瘦，应适当增加饭量，若体型偏胖或有“三高”，应该有意控制饭量，减荤增素，少进夜宵等。(健康时报实习记者 郑新颖 田 超)

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妈妈总担心我在外面吃不好，想趁晚上给我补营养，于是我每天晚上回家面对的都是一大桌美味佳肴，但面对这些美食，怎么吃也是有原则的。

种类：查漏补缺

晚餐主食吃米饭或者杂粮粥，养护脾胃的同时，也补充了微量元素和膳食纤维。中午带饭的时候不能带绿色的蔬菜，晚餐的话，蔬菜就以绿色叶菜类为主了，这样既能补充中午所欠缺的营养素，又可以增加食物种类，平衡膳食营养。当然蔬菜的做法以凉拌为主，可以用坚果类食物代替油脂，在最大程度保存和获得营养素的前提下，起到少油少盐的作用。肉蛋类食物的食用量会根据白天的饮食量而定，如果已经食用足量的肉蛋类食物，那么晚餐就可以不吃。此外，白天的饮奶量和水果摄入不足的话，也可以通过晚上来进行补充。

时间：别超8点

虽然叫晚餐，但是我尽量都会早一些吃，一般都是到了家就吃饭，通常可以保证在睡觉前4个小时把晚饭吃完。考虑到每个人下班的时间和路途长短的不同，我认为在晚上6~8点之间吃晚餐是比较合适的。

饭量：根据早餐来调

晚饭的就餐时间充裕，很容易不知不觉塞进肚子里很多食物。而且由于晚餐后基本上没有多余的体力劳动，消耗量少，所以晚饭的食用量需格外注意。一般我都是把我的晚餐量向早饭看齐，我习惯早餐多吃一些，晚餐少吃一些，这样两顿饭总的食用量就差不多了，然后再加上比这两顿饭都稍微多一些的午饭，全天的能量供给比例基本上在30%、40%、30%的这样比较合理的范围。这样可以有效地避免早饭凑合、晚餐丰盛的情况。(北京中医药大学东方医院营养科魏帼)