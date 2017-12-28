国家卫生计生委：家庭医生不等于私人医生 签约服务发展很不平衡

12月22日，在国家卫生计生委召开的例行新闻发布会上，相关负责人就近日公众所关心的家庭医生话题，进行了解答和回应。

“家庭医生不等于私人医生，他们以团队的形式为群众服务。现有家庭医生团队数量不足，所以优先向重点人群提供服务。重点人群包括老年人、孕产妇、儿童、残疾人等，以及高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病患者、严重精神障碍患者、农村贫困人口、计划生育特殊家庭。我们要求签约后，服务要跟上，不能出现签而不约、为签而签的现象。如果有这样的情况，欢迎大家向我们反映，我们一定会认真改进。”国家卫生计生委宣传司副司长、新闻发言人宋树立说。

宋树立说：“从各方面报道来看，大家对家庭医生签约服务工作非常拥护，对获得家庭医生服务也非常期盼。群众的期盼就是我们的奋斗目标，我们正在逐步推动和完善家庭医生签约服务制度。家庭医生签约服务工作是建立分级诊疗制度的一项重要内容，没有家庭医生在基层守门，分级诊疗制度是落实不下去的。而且从群众的感受来看，我们也非常希望能够有了解自己和自己家庭健康状况的家庭医生，非常希望有能够为我们提供连续、综合的预防、保健、治疗、护理、康复等服务的家庭医生。”

家庭医生签约服务制度符合我国医疗卫生事业改革的方向，符合人民群众的期盼，但宋树立表示，“这项工作刚刚起步，首先是解决有没有的问题，是从有没有到更加完善，同时我们也在探索如何做好的问题。2016年，国务院医改办等七部门印发了《关于推动家庭医生签约服务的指导意见》，我们正在大力推进。但是群众对家庭医生签约服务的感受还不强，获得感还没有达到预期。”

“中央经济工作会刚刚结束，会议的核心是高质量发展。对于我们来说，发展不充分、不平衡的问题也是卫生计生事业一个最突出的问题。我们正在加大推进力度，促进地区间平衡发展，充分发挥家庭医生签约服务的优势，工作中存在的问题都需要在发展中逐步予以解决。希望大家继续关心、支持和爱护家庭医生签约服务制度，把家庭医生这支队伍建设好、发展好，为人民群众的健康服务好。”宋树立说。

中国家庭医生提供预防为主、防治结合的服务

中国医师协会全科医师分会会长杜雪平也纠正了最近流传的误读：“家庭医生不是私人医生。私人医生提供的是比较高端的服务，主要以医疗为主，而中国的家庭医生提供的是预防为主、防治结合的服务。通过签约的形式与居民建立稳定的契约服务关系，为居民提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务，和社会上所说的随叫随到的私人医生所提供的VIP服务是完全不一样的。”

天津市河西区友谊路街社区卫生服务中心全科副主任医师杜秀军说：“我是一名基层的全科医生，也是家庭医生团队的一名成员。进入冬季以来，我们会针对传染病防控开展相关的工作。对慢性病的患者随访过程中，我们会着重把冬季传染病防治的健康知识和方法告诉慢性病患者，对他们的血压、血糖等指标进行密切的监测，减少慢性病患者并发症的发生。在门诊期间，我们中心设置了健康教育角，发放健康小处方，把冬季防治健康知识传播到前来就诊的患者中间。我们也通过入户随访，开展健康教育等多种形式的活动，向辖区居民宣传健康生活方式，做到‘手卫生、口卫生和呼吸道卫生’，提醒居民要避免接触传染源，建立健康的生活方式，增加抵抗力，锻炼身体，只有这样才能提高自己防病抗病能力。”

“居民是自己健康的第一责任人，家庭医生帮助居民维护健康，所以居民要给予家庭医生更多的支持、配合，居民应有参与健康管理的正确就医观念。”中国医学科学院医学信息研究所王芳教授说，“我们的医疗卫生资源是有限的，为什么推进分级诊疗，为什么推进家庭医生签约服务？就是要引导群众合理就医，生病了先找自己的签约家庭医生，家庭医生可以直接提供服务，也可以组织、协调相关的医疗卫生资源，比如帮助患者转诊等。不能仅从字面上认为家庭医生就是要进家庭、要上门服务。 ”

“家庭医生签约服务工作在我国开展的时间很短，英国等一些国家的家庭医生制度已经开展五六十年了，与他们相比，我们还有很长的路要走。”王芳说。

从不认识到离不开，家庭医生服务发展需要时间

杜雪平说： “随着家庭医生服务能力的不断提高，签约服务的内容越来越多。首先提供的是常见病、多发病的诊疗服务，比如要把高血压、糖尿病患者的血压、血糖控制下来，对常见健康问题进行处理，这一点是毫无疑问的。家庭医生以社区为范围，在社区卫生服务机构中提供服务，对确有需要的，比如说失能老人也可以提供上门服务。对妇女儿童进行健康管理、提供计划免疫等工作，很多都是由家庭医生团队去做的。在冬季，为65岁以上老年人免费接种流感疫苗，这项工作在北京已经开展十年了，是预防冬季传染病非常有效的措施。很多其他地方也都开展了，马上还要进行肺炎疫苗的接种。很多老人接受了疫苗，享受到了家庭医生签约服务，但是并没有意识到。”

杜雪平表示，从全国看，家庭医生签约服务工作发展还很不平衡，可能东部地区稍好一点，中西部地区也逐渐在开展。“国家正在大力培养全科医生，完善使用和激励政策。越来越多的医生，包括乡镇卫生院的医生、村医、城市的全科医生都在开展家庭医生签约服务，这是我们今后的工作重点。”

“我觉得应该向群众更多地进行宣传，不要把家庭医生误认为私人医生，家庭医生也不等同于医院的专科医生，他们的分工不同。同时，老百姓的就医观念需要宣传引导，有了常见病最好到基层找家庭医生，而大医院应该是攻坚克难，诊断疑难重症的。老百姓有时候并不认识家庭医生，总认为大医院看得好，那不一定，有可能常见病在基层的家庭医生看得最好。”杜雪平说。

“家庭医生签约之后会对整个家庭进行健康指导。家庭医生签约服务，老百姓从不认识，到通过媒体宣传逐渐认识，需要一个过程。只要认识了，签约了，大家今后逐渐会体会到家庭医生的好处，甚至离不开家庭医生。”杜雪平说。（记者 鄢光哲）