睡好养生午觉的6个窍门！3类人睡午觉危险

午睡是不错的养生方式！正确有效的午睡可以明显缓解日间紧张情绪，调节自主神经功能和内分泌功能。而人体的血压、心率、血糖、消化道功能均与自主神经功能及内分泌功能相关，这两种功能可使身体机能更加优化，进而减少多种慢性疾病的发生率。午睡还能提高下午和晚上的工作效率，提高记忆力和创造力。

如何睡午觉有讲究

午睡时间最好在1小时内

午睡时间不宜太长，最好在1小时以内。生理学研究表明，人体睡眠分浅睡眠与深睡眠两个阶段。通常情况下，我们在入睡80~100分钟后，便逐渐由浅睡眠转入深睡眠。

在深睡眠的过程中，大脑各中枢的抑制过程明显加强，脑组织中许多毛细血管网会暂时关闭，脑血流量减少，机体的新陈代谢水平明显降低。如果人们在深睡眠阶段中突然醒来，由于大脑皮层中较深的抑制过程不能马上解除，关闭的毛细血管网也不能立即开放，势必造成大脑出现一过性供血不足，植物神经系统功能出现暂时性紊乱，人体就会感觉非常难受。

而这种迷迷糊糊的不适感大约要持续30分钟左右，才会逐渐消失。因此会出现午睡时间越长，醒来感觉越疲劳的现象。所以，午睡时间不是越长越好，而应以1小时以内为宜，这样既能有效消除疲劳，又不至于睡得过沉而不易醒来。

睡眠姿势要讲究

每天中午时分，在写字楼、办公室里，经常可见有人斜坐在椅子或沙发上打盹儿，有些人干脆趴在桌子上睡。张斌指出，这些睡法都不科学。

人体在睡眠状态下，肌肉放松，心率变慢，血管扩张、血压降低，流入大脑的血液相对减少。尤其是午饭后，较多的血液进入胃肠，此时若再坐着睡，时间久了大脑就会缺氧，使人产生头重、乏力、腿软等不适感觉。而趴在桌子上睡，会压迫胸部、妨碍呼吸，增加心肺负担。

一般认为睡觉姿势以右侧卧位为好，因为这样可使心脏负担减轻，肝脏血流量加大，有利于食物的消化代谢。不过，由于午睡时间较短，可以不必强求卧睡的偏左、偏右、平卧等姿势，只要能躺着，迅速入睡就行。

不宜饭后立即午睡

午饭后，胃内充满尚未消化的食物，此时立即卧倒睡觉，会使人产生饱胀感。正确的做法是，吃过午饭后，先做些轻微的活动，比如散步、轻揉腹部等，然后再午睡，这样有利于食物的消化吸收，也能提高午睡质量。

你真的会“午睡”吗？

餐后半小时开始休息

午睡的开始时间也有讲究，正确的做法是选择在餐后半小时开始休息。因为此时胃内的食物已经部分排空，入睡可缓解消化道压力，同时也能减少胃内食物反流至食道。部分选择卧位睡眠的人群，如还存在食道反流的情况，可适当增加枕头高度，或尽量减少午餐用量、延长午餐至午睡间的时间间隔。

别再“以手代枕”优选卧位

午睡应该采取什么样的姿势？这是大家应该重视的问题。其实，如果条件允许，优选卧位睡眠。卧位睡眠质量较高，可使全身关节、肌肉及消化道放松，并且不会造成局部压迫。短期卧位睡眠的话，侧卧或平卧都无太大区别。

职场人由于工作场地有限，无法保证卧位睡眠，不少人都趴在办公桌上午睡。不料趴着午睡会带来一系列问题，如压迫眼睛，其短期危害为睡醒后视物模糊及变形，长期危害为视力受损及青光眼等；如挤压肠胃，使肠蠕动变慢或受阻，长期可影响消化功能，引起消化不良、肠胀气等。趴着睡还会影响上肢的血液回流，部分上肢神经如尺神经、桡神经等受挤压或血液供应不畅，可导致神经受损。轻者有胳膊麻木、刺痛感，重者出现胳膊抬不起来等神经麻痹情况。

趴着午睡 垫松软颈枕或抱枕

趴着午睡的人群，垫松软颈枕或抱枕，以避免对上肢和面部的直接压迫。选择坐位午睡的人，建议佩戴环形颈椎枕，以固定头位。人在入睡后全身肌肉张力降低，若直接靠在椅背上午睡，头部会不自主地侧屈或前垂，易出现颈部肌肉劳损即“落枕”，部分压迫气道导致呼吸不畅、睡眠中低氧情况。严重时会压迫颈内静脉导致头颈部静脉回流不畅，长此以往可能导致颈椎病。

三类人睡午觉很险！

体重超标20%、血压低以及血液循环系统有严重障碍的三类人群午睡反而有弊无利。午睡的关键是因人而异，找对正确休息时间。

对于超重的人而言，午睡易使肥胖加剧，不妨改在午饭前睡20～30分钟。

对于低血压的人而言，午睡时，血流速度缓慢，本身黏稠度高的血液易在血管壁上形成血栓，诱发中风危险。低血压的患者午睡时间不宜长，最好以半小时为宜。

血液循环系统有严重障碍，特别是因脑血管问题而经常头晕的人群也不宜午睡，饱餐后血液涌向消化道，皮肤、消化道纷纷与大脑争血，此时便有发生脑血管意外的风险。所以最好在餐前或餐后半小时后，喝杯白开水再午睡。这种午睡能减少脑血管意外的风险。

不是人人都需要午睡

一些人知道午睡的好处，却苦恼于自己没有午睡的习惯。这个问题倒也不必太过纠结。因为午睡虽好，但不是每个人都需要午睡。

人体对环境和规律的适应非常智能。对于长期无午睡习惯，也无明显疲乏感的人群，偶尔强迫性的午睡反而会增加午后嗜睡感，甚至影响午后正常工作。对于某些夜间容易失眠的人群，日间睡眠也会影响夜间正常睡眠。所以，像上述这部分身体条件好、夜间睡眠充足或需要保证质量的人群，不午睡也不会影响身体健康，可以适当减少午睡或不午睡。

还有很多人的午睡习惯具有季节性。比如，有的人在炎热夏季习惯午睡，效果也是不错的。一方面可不必在中午外出活动，减少中暑机会；另一方面夏季日照时间延长，午睡后有更充足的精力应对日间活动。但总体来说，在不同季节的午睡，对人体获益并无差异性，什么季节选择午睡，可根据自身习惯和时间进行合理安排。

（人民健康网综合健康时报、北京日报、广州日报）