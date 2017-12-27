久坐族腰背疼 原来是呼吸姿势不对！

曹女士一年来腰背反复疼痛，做遍了检查都没查出原因。月初，终于在医院揪出了病根，原来是呼吸方式不对所致。经过近一个月的呼吸训练，腰痛已经明显缓解。

武汉市第一医院康复科主任医师刘琦解释，坐着办公，身体长时间处于前倾姿势，腹式呼吸受到抑制，导致腹肌和腰背肌无力，长此以往骨骼肌肉力量失衡，柔韧性下降，很容易出现腰背疼痛。腹式呼吸减少后，上胸呼吸活动增加，上斜方肌、肩胛提肌等辅助呼吸的肌群过度运动，因而出现颈肩酸胀疼痛。

刘琦介绍，腹式呼吸由位于身体正中的膈肌控制，膈肌像一个倒扣的脸盆位于胸腔和腹腔之间。正常的呼吸模式中，腹内压让腰椎和骨盆处于稳定状态，一旦姿势不对腹内压不足，腰椎过于前曲，很容易产生腰痛。目前国内外文献已经证实呼吸功能异常是导致颈腰部疼痛的重要原因，通过正确的呼吸训练可以治疗颈腰痛。

腹式呼吸还是一种减肥方法，北京师范大学体育与运动学院赵纪生教授解释，腹式呼吸的方法很简单：吸气时，肚皮涨起;呼气时，肚皮缩紧。一方面有助于刺激肠胃蠕动、促进体内废物排出;另一方面也能使气流顺畅，增加肺活量。这种方法简单易行，如每日坚持下去，能消除腹部脂肪、排除腹部废物、改善腹部血液循环等。

一些坐班族在平常走路和站立时，也可以用力缩小腹，配合腹式呼吸，让小腹肌肉变得紧实，也能达到瘦身的功效。也许前一两天会觉得很辛苦，走两步路就又不自觉地突出小腹，但只要随时提醒自己，几周下来后，小腹就能逐渐趋于平坦，走起路来也更显迷人。