水果热吃有营养吗？专家告诉你！

近日，一则名为“水果热着吃也有营养”的帖子在微博、微信朋友圈中流传开来，帖子中介绍了寒冬季节水果热着吃的不同方式，包括煲汤、微波炉里烤，甚至油煎，引起网友的讨论。到底什么水果适合热着吃？热着吃有什么方式？营养会不会流失?

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，并不是所有人在吃水果的时候都必须热着吃，脾胃较弱、体质偏寒怕冷的人以及老年人，比较适合在冬天把水果热一热再吃，如果体质属于偏热，就不需要把水果热着吃。

曾晶解释，水果含有碳水化合物、果胶、维生素等营养素，大部分维生素对热不稳定，像猕猴桃、石榴等，在加热的过程中维生素C会被破坏，所以一般不建议水果加热后吃。

冬天温度低，怕水果凉的人可以把水果加温后进食。例如放在温水里暖一下，或者放微波炉里稍微转一转，炖雪梨、炖橙、烤香蕉、水果茶、菠萝入菜等只是增加水果的食用方法或增加食物的风味，并不推荐作为日常食用方式，油煎方式更应该少用。

曾晶建议，水果最好是原汁、原味、原个吃，这样可以让水果的营养价值得到最大程度的体现，水果加热吃，要因人而异，不可盲目，要根据自己的肠胃功能和吸收能力而定，每天健康成人吃水果保持在200克到350克就能满足膳食要求。

适合加热吃的水果

●梨

雪梨可以滋阴润肺，养胃生津、祛痰止咳，对咽喉有较好的养护作用；而且雪梨中含有较多糖类物质和多种维生素，容易被人体吸收。

●山楂

山楂性味酸、甘、微温，有开胃消食、化滞消积、活血化淤的功效，制作时将鲜山楂洗净后，去籽、切片，盛入杯中，加入茶叶一起冲泡，制成山楂茶。常饮山楂茶，有明显的降低胆固醇、降血压、利尿、镇静等功效。另外，还可消积食、清淤血、止腹泻、解毒化痰。

●橘子

色、香、味兼优的橘子有促进人体新陈代谢的作用，如果用新鲜干净的橘皮与白糖一同冲开水喝，有理气消胀、生津润喉、清热止咳的作用。

●菠萝

用菠萝和鸡肉、牛肉一起做菜，可以增加食欲，使鸡肉、牛肉的口感更好。菠萝可以预防脂肪沉积。菠萝中还含有菠萝蛋白酶能帮助止咳。

●苹果

中医认为，苹果性味甘、酸、凉，入脾、胃、肺经，有生津润肺，除烦解暑，开胃醒酒，除湿止泻之功，苹果含有丰富的维生素、大量的纤维素，尤其是纤维素能够促进胃肠道的蠕动，吸附水分，从而使大便软化，促使大便排出，苹果中的纤维，对儿童的生长发育有益。（记者 余燕红 通讯员 田乃伟）