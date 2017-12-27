医生教你看懂检查报告单

我们日常做体检或者身体不舒服抽血检查，检验结果出来时，总会有些项目显示“阳性”或者升高，有些人认为“阳性”就代表有问题，焦虑、慌张、害怕各种滋味涌上心头。其实不同项目的阳性所代表的意义不同，并不全是证明身体出现了疾病。广州中医药大学第一附属医院检验科副主任技师梁淑慧帮你解读体检报告中的“阳性”指标。

好“阳性”：

有保护作用的抗体

这种情况主要见于一些对人体有保护性作用的抗体的出现，比如乙肝表面抗体。注射乙肝疫苗或乙型肝炎病毒感染人体以后，若人体有足够的免疫力，就会把病毒杀死，并记录乙肝病毒特征，产生乙肝表面抗体，此时的检测结果就为乙肝表面抗体阳性。产生了乙肝表面抗体以后，如果还有乙型肝炎病毒侵入人体，之前产生的乙肝表面抗体就会中和病毒，使病毒不能感染人体。这些保护性抗体的出现说明人体对这种病毒有免疫力了，身体是健康的。但是随着时间的推移，这些保护性抗体的滴度会慢慢降低甚至消失，这个时候我们就需要补打疫苗，让抗体阳性再现了。

坏“阳性”：

多见于肿瘤标志物

有些检验项目阳性对医生及病人的提示意义较大，起到提醒我们做进一步检查的作用，比如EB病毒IgA抗体、甲胎蛋白、癌胚抗原等。这些都是目前有证据表明跟肿瘤相关性比较大的检验项目，像EB病毒IgA抗体跟鼻咽癌的相关性比较大，甲胎蛋白水平明显升高是罹患肝细胞癌的一个重要信号，癌胚抗原的升高是诊断结直肠癌的重要参考数据，这些项目一旦出现阳性，就提示要做进一步的检查了。

只需定期复查的“阳性”：幽门螺旋杆菌尿素酶抗体、抗核抗体等

有的检查项目在正常人体内也有一定的阳性率，比如像幽门螺旋杆菌尿素酶抗体、抗核抗体等。抗核抗体是我们人体针对自身细胞所产生的一种抗体，像系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿性关节炎等许多自身免疫性疾病的患者体内都会表现有抗核抗体阳性，此时滴度会比较高。但是正常人也会出现有抗核抗体阳性，而且随着年龄的增加，阳性比例也会增加，老年人抗核抗体有2%-4%的阳性率，不过滴度都较低。所以如果我们没有相应的临床症状，但是这些项目结果显示是阳性，而且滴度较低，也不必慌张，只需定期复查就可以了。

提示病因找到的“阳性”：病原体

身体有不舒服怀疑是某种病原体感染时，如果有病原体检查结果显示为阳性，那就说明此次感染的病因找到了，可以进行针对性的治疗。如广州春冬两季天气变化大，小孩子免疫力低，最容易出现呼吸道感染，而引起呼吸道感染的病原体种类很多，可能是病毒、支原体、衣原体等等，这种情况下就要找到病因。当小孩子出现发热、咳嗽等呼吸道感染的症状时，若抽血检查结果显示为“肺炎支原体IgM抗体阳性”，或者是“呼吸道合胞病毒IgM抗体阳性”，那么就提示了小孩子这次的感染极大可能是由肺炎支原体或者是呼吸道合胞病毒感染引起的，病因找到了，对因治疗很容易治愈。

总之，阳性结果因项目不同解释也不同，结果“阳性”莫紧张，分清情况，坦然面对。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）