你以为装了心脏支架就没事了？错！

心绞痛是冠心病常见症状，所以冠心病人会谨慎预防。但对平时较健康的人来说，突然被心绞痛偷袭则更加危险。广州医科大学附属第三医院心血管内科主任医师陈晞明介绍，很多原本健康的人出现心绞痛时，以为是年龄大了，体力不济，并未意识到这就是心绞痛，没有及时应对，导致出现危险。也有人认为不要紧，做个心脏支架就行，其实后期治疗不可少。

●心绞痛到底有多痛？

为何会出现心绞痛呢？陈晞明介绍，当脂肪物质沿血管内壁沉积，形成动脉硬化和斑块，当动脉硬化发展到一定程度时，动脉狭窄加重，或者不稳定斑块破裂形成血栓阻塞血管，心脏就会出现缺氧、缺血，导致胸部不适引发心绞痛。

心绞痛很多时候并不表现为典型的胸痛，而是压榨样或紧缩样疼痛，出现胸部闷、憋、堵、胀、发热等不适，部位在心前区、胸骨后，有拳头大小，发病过程持续几分钟，一般停下来歇一会儿可能缓解，疼痛还常放射至左肩、左臂内侧，且每次疼痛的部位相对固定。因此，一旦出现疑似症状应马上就医。

冠心病是动脉狭窄或阻塞引起的，故治疗上疏通阻塞的动脉最为关键。陈晞明表示，前中期的患者可以使用溶栓药物治疗，且需终生维持。但当药物治疗效果欠佳或无效时应尽早做冠脉造影，如果冠状动脉病变在80%-100%(急性闭塞)、病变部位较为局限的患者，支架植入术是重要治疗手段，即在狭窄的冠脉部分放入支架，恢复正常的血流，进而恢复心肌的氧供。

●这些人适合放心脏支架

陈晞明进一步解释，心脏支架又称冠状动脉支架，是心脏介入手术中常用的医疗器械，可以持续发挥支撑动脉、解决狭窄、保证血流通畅的作用。治疗时，医生先将极细的导管通过血管伸到动脉狭窄的部位；然后，用一个可充盈的球囊将狭窄部位撑开；最后，将动脉支架撑在已被扩张的动脉狭窄处，防止其回缩。退出所有的导管后，动脉支架就留在了已经被扩张的动脉狭窄处。

他强调，心脏支架手术并不是人人适合，仅适用于以下三种情况的病人——

急性心肌梗死：冠状动脉闭塞后导致心肌坏死，患者会出现持续性的胸痛伴有大汗等症状。心肌梗死发生后应立即呼叫120到有条件的医院进行介入治疗，快速开通已经闭塞的血管，其心功能恢复的效果比溶栓、药物治疗都要好。

不稳定型心绞痛：由于不稳定的动脉斑块导致的心绞痛。患者会频繁发作胸痛，休息时都可能发生，一般含服硝酸甘油可以缓解，因有可能演变成急性心肌梗死，适宜尽快放置心脏支架。

劳力型心绞痛：患者走路稍远一点或者运动时，可能出现胸痛、胸闷等症状，而安静地坐着或休息一会儿，症状就会缓解。这类劳力型心绞痛患者根据具体情况可做心脏支架手术。

●介入心脏支架后并不代表已根治

陈晞明介绍，心脏支架是微创手术，但进行了心脏支架植入这并不意味着冠心病已得到根治，因为支架植入术后还存在支架内血栓形成及再狭窄等问题，所以患者出院后的注意事项非常重要。他建议，做了心脏支架手术的患者术后要尤其注意以下四个方面——

1、持续服药。因为植入的支架于人体而言是一个异物，容易在支架植入处形成血栓或者出现血管再狭窄，所以必须坚持正规抗血小板聚集治疗，即服用双联抗血小板药物至少1年，1年后可选择一种抗血小板药物终生服用。因抗血小板药物对血小板积聚会产生影响，所以要密切注意是否有皮肤及其他部位出血。

2、控制三高、戒烟减肥。高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖、吸烟都是冠心病的易患因素。所以支架术后必须严格控制好血压、血糖、血脂并且戒烟。血压要求控制在140/90mmHg以下；血糖需控制在空腹6-7mmol/L，餐后7-9mmol/L，可以大大减少高血糖对血管内皮的损伤，减少血栓形成的风险；同时应常规服用他汀类药物强化降血脂治疗，以稳定斑块，同时避免血管内再次出现脂质沉积堵塞管腔。

3、养成良好生活习惯。冠心病患者要有良好的作息规律，避免过度劳累、情绪激动，强调戒烟、戒酒，同时可以根据自己的能力进行适当的体育锻炼，如散步、太极、八段锦等。

4、定期复查。支架植入术后若再次出现胸闷、胸痛，则要高度警惕是否冠心病复发，患者需再次入院复查冠状动脉造影，明确是否支架内血栓形成、支架内再狭窄或者其他部位血管的狭窄。（记者 余燕红 通讯员 郭国锋 白恬）