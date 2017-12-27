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慢性疲劳怎么办？

受访专家/广州中医药大学第一附属医院治未病科主任 陈瑞芳

2017年12月27日13:28 来源：羊城晚报

一些老人哪怕没有做什么事，也经常觉得自己很累，去医院仔细检查一圈后却并没有发现有什么器质性病变，医生通常会做出“慢性疲劳综合征”的诊断，这部分人群除了经常觉得累外，还可能伴有经常性失眠或腹痛腹泻等。广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳建议，这部分老人可以通过中医来进行调理。

阴虚质人群

这部分人群平时就可能有口干、大便干结、怕冷怕热，睡觉不好等问题，如果也经常感到疲劳，可以考虑练习瑜伽、八段锦；按摩内关穴（腕臂内侧，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，腕横纹上2寸处）；多喝灵芝汤、沙参麦冬排骨瘦肉汤、银耳百合炖冰糖。

阳虚质人群

这种体质人群会比其他体质人群更易感到疲劳，此外还有畏寒肢冷、精神萎靡、面色苍白等症状。可以通过慢跑快走来达到锻炼目的；多按足三里（外膝眼下四横指、胫骨边缘）；冬季可以多吃当归生姜羊肉汤、淮山莲子粥、党参淮山煲瘦肉。

湿热质人群

这种体质人群经常会感觉口干口苦，嗓子干痒，易长痘，易咽喉发炎。陈瑞芳建议，他们若经常感到疲劳，也可用快步走多出点汗的方法来调理；还可多按合谷穴（位于手背虎口处，于第一掌骨与第二掌骨间陷中）、迎香穴（在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中）；晨起喝杯淡盐水；多喝橄榄炖瘦肉、白萝卜饮、赤小豆排骨汤等。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许心怡、权娟)


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