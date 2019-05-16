看20秒视频能缓解眼疲劳你信吗？

长时间用眼看20秒这个竟能缓解眼部疲劳，有的甚至能治疗近视恢复视力？而声称有这作用的是网上某短视频平台上正流行的一些所谓护眼的视频。对此有网友发出拷问：现在都需要用手机保护视力了吗？

眼科专家在接受北京青年报记者采访时表示，眼睛近视、视疲劳等的主因就是长时间近距离用眼视物，这些所谓的护眼视频并不靠谱。

护眼视频称缓解视疲劳治近视

最近，网上有很多护眼小视频很流行，点赞、评论和转发数都基本是以万为单位的。其中点赞364.9万，转发达34万的视频中，直接配以 “长时间用眼看20秒缓解眼部疲劳”的文字。

此外还有一些视训练动态图片，要求眼睛跟着运动进行眼肌的训练。视频声称，盯着中心点看20秒，闭眼1分钟，眨眼20次，缓解眼疲劳，滋润眼球。

对于此类护眼视频，从视频下方网友的留言来看态度不一。有人表示满满的绿色看完眼睛舒服多了。还有一部分网友表示，看完觉得头晕眼花，成功被催眠。

但也有网友直接发出疑问：“现在都需要用手机保护视力了吗？”

此外，北青报记者还发现这些“护眼”视频还“分门别类”，根据时间划分为三天恢复视力法、一周恢复视力法，也有根据眼镜度数分为400度、600度、800度视力恢复法等，并声称“跟着做能治疗近视恢复视力”。

所谓的护眼视频“是假的”

对此，北京同仁医院眼科副主任医师熊瑛告诉北青报记者，这些所谓的能护眼治近视的护眼视频都是假的。

熊瑛向北青报记者表示，首先要指出的是，近视是不可逆的，也就是说近视一旦形成，就没法治愈。想要摆脱近视，最终只能通过佩戴眼镜和做屈光手术两种途径来实现。她表示，造成近视的因素有很多种，包括遗传因素、发育因素、环境因素等，但是主因还是长时间近距离用眼视物。

熊瑛解释道，视疲劳就是眼疲劳，是一种眼肌劳累、神经紧张的症状。屈光不正、斜视导致外眼肌过度紧张；光线过强，引起瞳孔强烈收缩；光线太弱引起视物费力等等都会造成视疲劳。但最主要的原因还是长时间超负荷用眼。所以，长时间用眼看20秒所谓的护眼视频就能缓解眼部疲劳并不靠谱。

她还强调，视疲劳不但影响人的视觉，也会引发其他相关疾病，特别是神经系统疾病。除了眼睛酸胀、眼睛干涩、眼睛疼痛、眼花嗜睡、视力下降等情况，严重者还会头痛恶心、四肢麻木、腰酸背疼、劳累乏力。

为护眼别长时间看电脑手机

对于如何有效缓解视疲劳，熊瑛提出了几点建议：注意用眼卫生，不要长时间、近距离用眼，尤其是要减少1米内用眼，因此要避免长时间盯电脑手机，应留出适当的时间让眼睛休息；多眺望远处，多看一些绿色植物和风景；经常到野外呼吸新鲜空气，放松心态、减轻各种压力；保证充足的睡眠时间；均衡摄取营养，不偏食，经常锻炼身体、增强体质，当出现眼红肿疼痛等症状时要及时去就医检查。

她还提醒，已经近视的人要正确验光配镜，及时保养眼镜，保证眼镜清晰透光。

文/本报记者 宋霞 统筹/张彬