冬季老人血压波动大 试试中药浴足、针刺穴位……

高血压及其心脑血管并发症是当前危害人们健康的疾病，尤其是老人家突遇气温下降，血压更容易波动，增加脑中风及冠心病的风险。目前，最理想的血压标准是<130/80mmhg。那么，除了常规的治疗之外，有什么好办法可以辅助稳定血压？广东省名中医、广东省中医院副院长邹旭教授向羊城晚报记者介绍，国医大师邓铁涛教授曾总结自身经验创制成中药“浴足方”，用以辅助治疗高血压，经临床验证，疗效良好。入冬后广东的天气寒冷，血压易出现波动，专家提醒，需继续使用降压药，但配合以下方法控制血压，降压药的药量可以不增加。

方法一：在家中药浴足

材料：怀牛膝、川芎各3O克，天麻、钩藤(后下)、夏枯草、吴茱萸、肉桂各10克。

做法：上方加水2000毫升煎煮，水开后再煎煮10分钟，取汁倒进恒温浴足盆内，水温控制在40℃左右。浴足30分钟，上下午各一次，2—3次为一疗程。天气寒冷时应注意保暖，最好使用恒温浴足盆，并启动浴足盆的按摩功能，按摩足底的涌泉穴，使人体感觉舒适。

功效：这个浴足方具有清热息风，平肝潜阳，活血行气通脉，补益肝肾，疏肝解郁，引肝气下降等功效，可以从整体上调整人体气血阴阳，疏通经络气血，使高血压病人重新恢复阴平阳秘、气血调畅的正常生理状态。全方合用，有滋水涵木，“釜底抽薪”之义。故对高血压患者有降压、缓解头痛之功。

特别提醒：对于合并糖尿病的病人，医生建议水温控制在38℃—40℃。泡的时间为15分钟，避免烫伤。

方法二：找医生针刺太冲穴

专家还介绍，除了经常使用中药浴足的方法来稳定血压之外，对于突然、急剧的血压升高，可找医生用针刺太冲穴（双）的方法来降低血压，针刺时重用泻法，并留针三四十分钟，根据情况每天针刺治疗1—3次，并加服中药，多数都可取得比较满意的疗效。针刺太冲穴，可以疏通经脉，平调气血阴阳，从而起到迅速调整血压的功效。（说明：太冲穴定位：在足背侧，当第一跖骨间隙的后方凹陷处。）

方法三：日常调理法

高血压患者，应该起居有常，不妄作劳，冬不极温，夏不极凉，珍惜精气，节戒色欲，情志舒畅，饮食清淡、勿过咸。具体的生活调理应根据个人情况的不同而各有侧重，重点包括以下内容：

★睡眠呼吸暂停综合征者（打呼噜者）要处理，改善身体组织的缺氧状态。

★平时缺乏体育锻炼者需要增加运动量，适当运动肢体，能使气血流通，柔和筋骨，安养精神，坚持不懈地练习气功、八段锦等运动，效果良好。

★体重过重者需要减轻体重，这点对控制血压非常关键。

★有饮酒嗜好者需要控制饮酒量，最好戒酒。

★情绪波动大者需要稳定情绪。心率控制在70次/分左右。（记者 陈映平 通讯员 宋莉萍）