“首届人民健康妙语金言”征集活动获奖名单公示

人民网北京12月27日电 为使广大网友对“全民健康、健康中国”的理念认识更深、理解更透，形成人人倡导健康文明生活方式的浓厚氛围，使之成为全社会的共识，自2016年11月28日起，人民日报社人民网联合中国人保健康，在全国范围内开展“首届人民健康妙语金言”有奖征集活动。

本届征集活动得到了业内专家的大力支持和广大网友的热心参与，综合专家评审和网友投票推荐，共产生一等奖3名，二等奖5名，三等奖10名，优秀奖50人。现将获奖名单进行公示，如有任何意见建议，请广大网友于2017年12月31日回复活动邮箱：jkzj@people.cn

公示名单如下：

一等奖（3人）

1、作者：杨春德 吉林省通化市

作品：烦心事，勿伤脑，心平气和百岁良；爱运动，宜适量，经常步行寿命长。早丰盛，午放量，晚餐少食益寿长；肌肤美，精神爽，充足睡眠有保障。鲜果菜，红绿黄，科学搭配保健康；鸡鸭鱼，肉蛋奶，合理吃出健康来。

2、作者：黄永民 山东省章丘市

作品：日行八千心肺好，夜眠八时精神好，三餐不求十分饱，八杯水润皮肤好，常食八珍气血好，养生健体八段操。

3、作者：陈青春 广东省深圳市

作品：行善事、助人为乐；多积德、与天共乐；讲诚信、共享其乐；不攀比、知足常乐；眀事理、人文同乐。

二等奖（5人）

1、作者：胡国待 广东省台山市

作品：限酒戒烟，长寿百年；饥寒三分，安康一生；起居有常，神清气爽；荤素适量，均衡营养；快走慢跑，健身之道；清心去躁，养生之妙！

2、作者：范雪梅 湖北省荆门市

作品：少盐少油少抽烟，适度运动好睡眠；不怒不气不酗酒，健康快乐似神仙。

3、作者：康飞 陕西省西安市

作品：保健食品不是药，包治百病是圈套；合理膳食常锻炼，有病要去医院瞧。

4、作者：卢艳 河南省新乡市

作品：甭老玩手机，熬夜伤身体。笑是止疼剂，发自内心底。宽心别生气，发怒没意义。锻炼要量力，过度犹不及。

5、作者：傅海军 江苏省南京市

作品：乘健康中国之风，扬食品安全之帆，划生态环境之桨，掌中医养生之舵，行全民健身之舟，登幸福生活之岸。

三等奖（10人）

1、作者：刘振彬 辽宁省盘锦市

作品：保健三字经：健康首，管住口；莫吸烟，少饮酒； 盐少食，路多走；名与利，莫贪求； 善永为，孝常守；莫生气，乐悠悠； 勤用脑，多动手；爱生活，享福寿。

2、作者：周旭东 安徽省安庆市

作品：人民健康，蒸蒸日上，心系人民，感谢国家，戒烟限酒，大力提倡，合理膳食，全面推广，适量运动，长期宣讲，除了健康，一切空想，全民健康，国富民强。

3、作者：陈家亮 山东省淄博市

作品：多食蔬菜少油盐，五谷杂粮伴三餐； 烟酒不沾好习惯，利于身体又省钱； 运动健身不间断，没有疾病来找咱； 心态平和无忧烦，健康生活到永远。

4、作者：谢建军 湖南省娄底市

作品：科学饮食，康寿之道；乐观开朗，康寿之窍；坚持锻炼， 康寿之宝。

5、作者：王海燕 四川省泸州市

作品：烟伤肺，酒伤肝，不吃早餐最伤胆；胃怕冷，心怕咸，肾脏最忌肉类贪。勤运动，多锻炼，幸福健康不简单。

6、作者：徐悦心 江苏省常熟市

作品：健康生活要记牢，食品安全最重要，一日三餐要吃好，荤素搭配营养高，少发脾气早睡觉，养生养心第一条！

7、作者：李文龙 湖北省襄阳市

作品：管住自己的口，合理膳食；迈开自己的腿，强身健体；规范自己的言，勿挑医患；放开自己的心，科学医治。

8、作者：秦珍 湖南省郴州市

作品：身体要好，锻炼趁早。常打太极，多把舞跳。膳食均衡，饭别太饱。睡前泡脚，经常洗澡。一日三笑，遇事莫恼。吃好睡好，长生不老。

9、作者：赵春声 河南省焦作市

作品：将“你吃饭了吗”逐步淘汰；让“你运动了吗”时尚在线！改变习惯问侯语，展演全民健康剧！

10、作者：梁华童 广西南宁市

作品：大鱼大肉肠胃恙，低糖低盐动脉畅；打球打拳筋骨壮，学书学画精神旺；常乐常笑健康伴，宽容宽心身体棒。

优秀奖（50人）

1、作者：魏吉良 山东省滨州市

作品：生命是金，闪烁运动之光；运动是灯，照亮健康之路；健康是福，成就人生之美。

2、作者：贾其红 四川省达州市

作品：切莫熬夜早入睡，晨起一杯温开水；合理膳食有智慧，运动健身不言退；文明行为增光辉，环境保护要加倍；感恩尽孝不缺位，健康生活更甜美。

3、作者：过震雷 江苏省无锡市

作品：养生其实不深奥，充足睡眠不能少，适量运动常慢跑，均衡营养勿过饱，乐观心态最重要！

4、作者：李杰 陕西省汉中市

作品：成天埋头手机屏，迟早会得颈椎病；放下手机多活动，也免眼花与头晕。老少都要以为戒，尤其大中小学生；赶快行动别迟疑，莫等得病伤身心。

5、作者：王作福 黑龙江省绥化市

作品：预防是健康的推手，放纵是疾病的祸根。

6、作者：李和平 湖南省湘潭市

作品：个人卫生要做好，合理膳食最重要，运动健身不可少，健康快乐永不老。

7、作者：苏彤生 辽宁省沈阳市

作品：健康之树宜长青，宠辱来时心莫惊，简约生活修身性，笑看百年好人生！

8、作者：黄现明 河南省郑州市

作品：早起锻炼一点钟，一天都有好心情；每天锻炼一点钟，天天工作都轻松；全家锻炼一点钟，自己儿女都轻松；大家锻炼一点钟，强体兴国中国梦。

9、作者：楼生涛 浙江省东阳市

作品：健康六个卫士:均衡的营养；积极的心态；良好的习惯；适当的运动；宜人的环境；科学的保健。六个卫士保健康；男女老少皆安康。

10、作者：刘阳 辽宁省盘锦市

作品：健身行，控体重；远忧虑，绽笑容；少食荤，多吃青；少饮酒，善养生；不吸烟，不争名；体康健，伴人生！

11、作者：袁爱国 北京市

作品：全民健康奔小康，过度医疗最神伤。能吃药就别打针，老挂点滴免疫伤。经常锻炼勤喝水，民众社会皆安康。

12、作者：吴卫江 陕西省兴平市

作品：看淡个人得失，培养内心正气，获得快乐心态，感悟养生妙义，摒弃索取心态，弘扬奉献精神，顺应时代潮流，探求生命价值。

13、作者：李育慧 山东省济南市

作品：上联：爱岗敬业美满家庭，身体不好等于零。 下联：发财行运事业成功，健康不行一场空。 横批：健康是福！

14、作者：田云光 黑龙江省大庆市

作品：常运动，适量吃，好好睡，别太累，重预防，少生病，心灵美，增康寿。

15、作者：侯明 四川省阿坝州

作品：健康膳食营养均衡，低碳生活绿色环保，运动锻炼爽体朗骨，栽培花草修身养性，琴棋书画陶冶情操，颂扬美德幸福康庄

16、作者：王钦俤 福建省福清市

作品：柴米油盐酱醋茶，酸甜苦辣适度佳。衣食住行总牵挂，心态平稳齐出发。日行勤健迈步伐，膳食营养千万家。

17、作者：彭惠敏 广东省深圳市

作品：膳食不忘荤素配，油盐宜少要记牢；走路爬楼带慢跑，适量运动少不了；戒烟限酒健康保，心理平衡常欢笑。

18、作者：裴平 江西省九江市

作品：养生贵养心，心善胜似金。都说仁者寿，有爱自年轻。其实很多病，心病是病因。要想健康身，首除心病根。

19、作者：王高仔 江西省抚州市

作品：无论用药还是饮食，都好比穿衣戴帽，适合自己的，才是最好的。

20、作者：朱春业 山东省莱州市

作品：五多与五少是预防慢病的最佳良方：l、多吃鱼，少吃肉；2、多吃菜，少吃盐；3、多吃薯，少吃油；4、多运动，少静坐；5、多休息，少熬夜。

21、作者：黄阔登 湖北省武汉市

作品：睡觉前，泡泡脚，按摩涌泉赛吃药；一杯奶，右侧眠，头北脚南睡得甜。

22、作者：吕永解 北京市

作品：少喝酒，多吃菜，喝酒不要像比赛。多运动，少熬夜，良好习惯强体魄。

23、作者：褚伟忠 上海市

作品：天人合一，享自然性花果，着季节性衣装，做协调性运动，获持续性健康。

24、作者：李子元 四川省泸州市

作品：从来忧愁催人老， 自古乐天得健康。 经常动脑常动笔， 适当运动身体好。 节食养生少得病， 心胸宽广寿自高。

25、作者：袁康 四川省南充市

作品：动于形，静于心，食多样，营养丰，调情绪，心情愉，气自顺，体自康

26、作者：王萌 内蒙古包头市

作品：清晨起，伸懒腰，踢踢腿来弯弯腰，膳食合理搭配好，面色红润精神好，不抽烟来不喝酒，饭后来个九十九，争做运动小达人，阳光健康心飞扬！

27、作者：刘士彬 山东省滨州市

作品：乘全民健身之船，扬科学运动之帆，划坚持锻炼之桨，登健康生活之岸！

28、作者：罗福 广东省佛山市

作品：疾病防治人人参与，健康中国人人受益。

29、作者：李淑红 河北省衡水市

作品：少食多动莫生气，量力而行少压力，助人助己爱环境，健康和谐大家庭

30、作者：谭作军 广东省东莞市

作品：健康饮食始于心，健身运动践于行，戒烟限酒贵于恒。

31、作者：黄康胜 湖北省黄石市

作品：早睡早起、适量运动，合理膳食、戒烟戒酒，专心专注、有条不紊，制动制怒、与人为善，爱人爱家、健康幸福！

32、作者：徐胜 云南省楚雄市

作品：上联：少食盐少喝酒少抱怨；下联：多果蔬多运动多笑容；横批：全民健康

33、作者：杨涛 河北省邯郸市

作品：合理的饮食习惯、健康的生活方式、科学的健身方法、快乐的生活态度、幸福的惬意人生。

34、作者：洪世海 安徽省巢湖市

作品：遇人处事少计较，心宽脑健精神好。合理膳食勤运动，大小疾病去无踪。环境保护靠你我，医患和谐好处多。

35、作者：牛玉芳 甘肃省酒泉市

作品：春食红色，养心加活血；夏食黄色，利肝明目筋；秋食白色，清肺顺毛发，冬食黑色，强肾壮骨又聪耳。

36、作者：梁宏岩 北京市

作品：跑一跑，身材好。笑一笑，十年少。多动多笑是法宝，健康快乐活到老。

37、作者：褚会敏 江苏省南京市

作品：烟酒少沾，蔬果多餐；早起早睡，坚持锻炼；卫生预防，无病心安；心情舒畅，笑容多展；规律生活，一生康健！

38、作者：崔泽惠 安徽省安庆市

作品：均衡营养，运动适量，限酒戒烟，心情舒畅，坚持锻炼，积极预防，顺天应时，福寿绵长

39、作者：田婷婷 山东省青岛市

作品：春夏秋冬皆有宝，合理饮食疾病跑；身体健康不吃药，水果蔬菜不能少。

40、作者：曾训勤 广西南宁市

作品：强身健体，从我做起；畅享生活，由我开始。

41、作者：杨德申 北京市

作品：吃恰到好，睡得要好。晨起得好，健小跑好。心态要好，气色更好。动静相宜，切勿过劳。孝老爱小，家庭和睦。君若做到，健康长寿。

42、作者：徐阳 北京市

作品：惯以习为先，康以健为主。多习则熟生巧，多健则人安康。

43、作者：张雪玫 内蒙古鄂尔多斯市

作品：合理膳食管住嘴， 保持运动放开腿。 科学养生不信谣， 定期体检防大病。

44、作者：徐鑫鑫 福建省长乐市

作品：蔬菜碗中放，水果搭配上，五谷杂粮粥，生活乐无忧！

45、作者：莫远明 重庆市

作品：以人民健康为轴，以匠心筑梦为经，以创新驱动为纬，全面建设健康中国！

46、作者：宋银娣 河南省开封市

作品：退休后更快乐，晨起湖畔放歌喉。早点奶蛋伴薯豆，午饭米蔬虾鱼鸡，晚上一碗杂粮粥。太极气功万步走，琴棋书画广会友。同学老友常相聚，谈古论今乐悠悠。

47、作者：刘丰田 山西省临汾市

作品：深夜别太忙，晨起迎朝阳。拒做熬夜党，一生都健康。

48、作者：徐景良 江苏省常熟市

作品：劳逸结合运动强，荤素搭配是良方，筑就美丽中国梦，促进人民大健康！

49、作者：刘胜林 湖北省麻城市

作品：生在盛世里，小康即来到；健康是本钱，心态最重要；勤奋去工作，乐观去生活；人人为他人，人人享福祉；全民携起手，中国永康乐。

50、作者：钟健玮 重庆市

作品：要想生活品质好，养生必须得趁早。盐要少，油适量，蔬菜水果不能忘。