天冷中老年人关节炎高发 做好防寒保暖是关键

随着冷空气的到来，羊城各大医院骨科、康复科的关节炎患者多了起来。近日在南方医科大学附属第三医院在广州图书馆举办的健康大讲堂活动上，该院风湿免疫科主任孙尔维教授提醒广大市民，天气变化，气温下降是关节炎发作的一大诱因，有关节不适者可以戴护膝，睡前热水泡脚，注意运动后及时保暧。

天冷，中老年人关节炎高发

“我的膝盖关节天变冷前就开始酸痛，比天气预报还准。”54岁的王姨常说。其实，不少患关节炎的老人都有同样的感觉。孙主任解释，这是因为患有慢性炎症的关节对于外界气温的变化反应更加敏感，关节疼痛、肿胀和功能障碍是关节炎不同阶段的表现症状。常见的关节炎有骨关节炎和类风湿关节炎两种。类风湿关节炎是由自体免疫引发的关节炎，是慢性全身性炎症性疾病；而骨关节炎病是常见的一种关节病变，好发于承重关节和多动关节，如膝、手、髋和脊柱等，更多发生于中老年人，其患病率随着年龄而增加。无论是哪种关节病导致的关节痛，冬天气温下降时都容易因寒冷刺激而发作：由于关节位置表浅、皮下脂肪较少，关节容易受寒冷刺激的影响，所以冬天正是关节病的高发季节。

冬天“美丽冻人”代价大

为什么气温降天气冷湿的冬天会让你的关节受伤？哪个才是人们“最容易透风的关节”？孙教授用一张靓女穿裙，露膝盖露脚踝的图进行讲解，他解释说“冬天气温下降，而关节部分的脂肪最薄，保护最少，最容易出问题”。许多追求美的女性大冷天仍然穿着薄袜、短裙，容易使膝关节受寒，膝关节长时间暴露在寒冷中，就容易诱发关节炎发作。“美丽冻人”的后果是年老时关节痛的代价。

“传统上，产后一个月，女人都要坐月子是有一定道理的”，孙主任介绍，如果生产时正好是冬天，女性容易因为做家务活洗衣服洗菜而劳累，生产时身体本身有创伤，再加上凉水的低温刺激，就容易落下病根，不可不防。专家提醒，要避免年轻时追求“美丽冻人”，年老后关节出问题了后悔莫及。

对策：做好防寒保暖是关键

冬天如何预防关节炎疼痛发作？孙尔维教授支招，首先要注重添加衣服为关节部位保暖，其次，尽量避免长时间在寒冷环境下工作、生活，尽量减少关节过多的活动或因承重造成关节劳累后再损伤。

此外，老人家在冬天可以戴上护膝，睡前可用热水泡脚，年轻人要注意运动后及时保暖和湿寒天气莫穿轻薄而让关节受凉。 （陈映平 游华玲）