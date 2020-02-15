防疫情传播除了开窗通风 室内空气安全还可以用它

随着新冠肺炎病毒疫情的发展，许多人不得不宅在家里躲避疫情，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友建议，每天保证一定的时间开窗通风，是降低感染风险的有效措施，但随着全国大规模的复工，写字楼、商场等封闭空间要实现开窗通风的可能性并不大,这样的环境要如何来保证空气的流通，保证室内空气的安全呢？

2月10日北京卫视《养生堂》节目中，北京市疾病预防控制中心副主任贺雄，中国中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在解答疫情期间能使用空气净化器的问题时均表示，疫情期间，使用空气净化器能获得清新空气，保持空气流动，对新冠病毒的防控是有益的。

近年来，为了保持室内空气的安全卫生，空气净化器成为了众多家庭必备。据常州市隆圣石墨烯科技公司相关负责人介绍，石墨烯是种新型材料，它的吸附能力是活性炭材料的好几倍，属于可回收材料，可减少环境的二次污染但，以其制作的空气净化器具备过滤和除菌功效，同时,它的吸附能力强，能吸附和杀灭空气中90%的细菌，有效阻碍病毒的传播，为室内带来清新卫生空气。