预防宫颈癌 打疫苗仍很关键

近日，一条微信在朋友圈中刷屏。起因是华大基因董事长汪建在接受媒体采访时表示，普通老百姓没必要接种HPV（人乳头瘤病毒）疫苗，早期基因检测是性价比更高的选择，他还算了一笔账，接种一次宫颈癌疫苗的价格在4000元左右，隔5年需要重新注射。如果换成基因检测，则只需要每3年花50元做一次。

HPV疫苗到底该不该打？在宫颈癌防治中，基因检测和接种疫苗分别发挥了何种作用？公众又该如何抉择？记者就此采访了相关专家。

预防宫颈癌首选疫苗

“国际上早已达成共识，宫颈癌是目前唯一病因明确的癌症，约99%的宫颈癌患者是HPV感染所致。”北京协和医学院肿瘤研究所流行病学研究室主任乔友林说，数据显示，中国育龄女性中HPV感染率约18%，其中高危型HPV感染率约为15%，低危型HPV感染率约3.5%。“高危型是引起宫颈癌的关键，低危型亦可引起生殖道黏膜和皮肤等部位的良性疾病，如尖锐湿疣等。”目前，全世界很多科学家都在研发HPV感染的治疗性药物，但目前尚无上市产品。因此，预防HPV感染是宫颈癌防治的关键。

“预防宫颈癌，首选疫苗。”乔友林说，疾病预防分为三级：一级预防（病因预防）是在疾病尚未发生时针对致病因素（或危险因素）采取的措施，也是预防疾病和消灭疾病的根本措施，接种疫苗就属于一级预防。二级预防是在疾病的潜伏期（癌前病变期）为了阻止或减缓疾病的发展而采取的措施，包括早发现、早诊断、早治疗。

乔友林表示，对于中国女性而言，宫颈癌中的16型和18型是主要致癌因素，而目前的疫苗均可针对这两种亚型。全球现有3种HPV疫苗，分别是二价、四价和九价，其中在中国大陆已上市的是二价和四价。“二价、四价HPV疫苗可预防高达84%的宫颈癌，而九价疫苗可预防90%的宫颈癌。”如果从现在开始，未发生性行为的女性接种HPV疫苗，若干年后，我国宫颈癌的发病率将大幅度下降。

虽然有了宫颈癌疫苗，但并非一劳永逸。“HPV疫苗目前有局限性”，乔友林坦言，“引起宫颈癌的高危型HPV亚型有10余种，即便是九价HPV疫苗也仅覆盖7种亚型的高危病毒。”

“所以目前接种HPV疫苗后，依然需要定期进行宫颈癌筛查。”乔友林说，HPV疫苗诞生并引入国内前，我国就已开展了大范围的宫颈癌筛查。2009年，“在农村妇女中开展妇科疾病定期检查”被写入全国两会政府工作报告。2011年，《医药卫生体制改革近期重点实施方案》中明确提出“逐步开展宫颈癌、乳腺癌两癌查治等重大公共服务项目。”财政部拨出专项资金，从2009年开始实施3年计划，在1000万名农村妇女当中进行子宫颈癌的检查。

而在诸多筛查方法中，针对HPV的基因检测就是其中之一，我国农村妇女“两癌”筛查使用的就是此项技术。但乔友林强调，这种检测仍属于二级预防，也就是一旦被发现，受检者便已感染HPV。虽然早发现可提高治愈率，但仍不可与疫苗的预防效果相比。

期待国产疫苗尽快问世

针对“HPV疫苗需5年接种一次”的说法，上海市黄浦区妇幼保健院妇科副主任医师王玉玲在其实名认证的微博“妇产科医生王玉玲”上发表的文章《HPV疫苗该不该打》中称，HPV疫苗的保护期多久尚无长期的大样本数据，目前仅有的小样本研究证明HPV疫苗保护期至少有8年。

王玉玲表示，无论HPV疫苗保护期有多长，9岁~26岁女性接种都能起到有效保护。“即便只有8年~10年保护期，也能让大多数年轻人避免HPV的感染，从而降低中年后的宫颈癌发病率。而随着年龄的增长，性活跃度下降，感染的风险也会下降。”

而针对疫苗价格问题，汪建在事后接受媒体采访时表示：“目前国内HPV疫苗价格相对较高，会影响疫苗的接种率和可及性，从而影响宫颈癌的预防效果。如果国产疫苗能够上市，国家免疫规划或自费价格大众可及，那是非常有效的宫颈癌预防方法。”

记者了解到，目前已进入中国大陆地区的二价和四价HPV疫苗都是三针免疫程序，接种费用分别为1800元和2400元，相比于其他二类疫苗，HPV疫苗确实价格不菲。“期待国产HPV疫苗尽快问世，降低价格，从而提升HPV疫苗的接种率。”乔友林说。（张磊）