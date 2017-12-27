孩子长出恒牙了 乳牙为何还不掉

【问】我孩子已经长出了两颗恒牙，但是对应的乳牙一直未脱落，为什么会这样？可以再等等，还是要去医院拔掉？

——蒋女士

【答】长沙市口腔医院友谊路院儿童口腔科主任、副主任医师徐树森回复：

现在生活条件好了，不少家长担心孩子吃韧性大的食物会损伤牙齿，于是，青菜切碎了吃、水果榨汁喝、坚果磨粉冲泡着吃。这些精细的饮食方式，让孩子进食时无需过多咀嚼，导致牙齿依存的骨头——颌骨得不到足够的锻炼，从而发育较小。当骨头发育太小时，留给恒牙的位置就变小了，导致恒牙无法在正常的位置上萌出，乳牙也就无法正常脱落，从而形成“双排牙”。“双排牙”不仅影响孩子的面容，也容易造成食物嵌塞，增加牙齿清洁的难度，因此增加了长虫牙的风险。因此，家长发现孩子出现“双排牙”，应及早到正规医疗机构检查、拔除。

家长应该根据宝宝的年龄，给他们适当多吃一些富含粗纤维的、耐嚼的食物，如芹菜、玉米、苹果、牛肉、花生等，这样可以增强孩子牙齿周边骨头的生长发育，促使乳牙按时脱落，保证顺利换牙。同时，建议家长每半年带孩子到正规医疗机构做一次口腔检查，发现问题可以及时干预。（记者 彭放 通讯员 周琰）