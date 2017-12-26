感冒了，到底能不能运动？盲目运动会加重病情

受访专家：黄淮学院护理学院副院长、医学博士 钱国强

东南大学附属中大医院健康管理中心主任 朱欣佚

冬季是感冒高发季节。感冒后，人们一般通过服用药物、多喝水、增加休息来缓解病症。根据媒体报道，有美国专家提出了一个“脖子法则”：如果症状在脖子以上，如鼻塞、打喷嚏等，应该去运动；如果症状在脖子以下，如剧烈咳嗽、发烧、肌肉疼痛、恶心等，则不建议运动。这个法则是否真的可行呢？

黄淮学院护理学院副院长、医学博士钱国强介绍，感冒可分为导致急性上呼吸道感染的普通感冒，和侵袭整个呼吸道乃至全身的流行性感冒。“脖子法则”无非是让患者通过体感区分感冒类型，或对轻重进行判断，而这些自我判断往往也不够准确。

东南大学附属中大医院健康管理中心主任朱欣佚表示，运动确实可以让血液循环加快，提高身体免疫力，但这是以人体处于正常的生理和机能状态为前提的。我们不能单纯依靠运动让感冒痊愈。生病时，运动不但不能减轻症状、帮助机体缩短感冒病程，甚至有时还会加重病情。即使是普通感冒，出现脖子以上的症状时，身体各器官，如心脏等已经加大负荷。这时再运动会进一步增加机体负担，让病毒更容易乘虚而入，可能诱发病毒性心肌炎等重病。国内也曾有报道，有人为治疗感冒特意跑到健身房去运动出汗，结果引起心脏衰竭而猝死。另外，该法则是基于西方人体质提出的，东西方人的机体耐受能力和应激性有差异，感冒后的运动疗法纵使有其合理性，也不能生搬硬套。

老话说，“动一动，少生病；懒一懒，药一碗。”日常合理的运动可增强体质，避免感冒。但感冒时还是要多休息，多吃清淡食物，适当用药。对于本来就很少锻炼的人，感冒期间应避免劳累和剧烈活动；日常坚持锻炼的，感冒时运动量也要减半，采用温和的形式，一旦出现发热症状应立即停止。症状较轻的初期患者参加长跑、打篮球、踢足球等剧烈活动前，也要先经医生对感冒进行鉴别诊断后，再依照医嘱进行运动。（吴启明）