要铲除健康谣言滋生土壤

近年来，带有“别再吃了”“别再喝了”“别再用了”等字样的关怀式提醒类谣言在微博、微信中频繁出现。据了解，仅去年以来，微信辟谣工具就已对超过100万条谣言进行辟谣。

自媒体时代，每个人都可以发声，这让网络上的信息鱼龙混杂，不少网民受到误导。如今，人们的文化水平相比以前有了显著提高，人们相信科学、相信知识，但大部分人还不具备科学专业眼光，给一些伪科学、谣言“大展身手”的机会。这些谣传信息真伪难辨，打着科学、养生等旗号，很容易迷惑有所需求的公众。最为常见的就是健康虚假信息，这会让公众误听误信，从而走入养生、健身的误区，不仅不能有益健康，反倒常常因此损害身体、损失钱财。这类“关怀式谣言”才是真正的“毒鸡汤”，要避免公众误喝。

还有造谣、传谣者利用人们对食品安全的焦虑心理、同情弱者心理等，让“一定别再吃了”等谣言如同牛皮癣一样难以根治，不仅造成公众生活困惑或安全焦虑，还可能带来巨大危害。比如，“打针西瓜”“塑料紫菜”“塑料大米”等谣言，给相关种植户与企业带来了巨大的经济损失。

网络谣言，有些是以讹传讹，是无知的人并非出于故意的造谣，而不了解情况的人则接棒传谣；有的造谣、传谣者，却是出于利益驱动主动作恶，目的是打击对手、诱导用户泄露个人信息、引导用户打吸费电话等。

不可否认，相比过去，中国人的健康素养提高了不少，但从总体来看，据卫计委数据显示，每100个15—69岁的人中，仅有不足10人具备基本健康素养，整体水平仍然较低。健康是人人关心的问题，也正因如此，健康信息有利可图，一些人鱼目混珠，钻的就是大家健康素养不高的空子。

应对这些网络谣言，一方面需要堵住“空穴来风”的源头，斩断谣言背后的利益链，铲除谣言滋生的土壤，从根本上遏制住造谣、传谣的欲望与冲动；另一方面，则需要提高公众的科学素养、健康素养与辨识能力。鼓励更多专家和医务人员涉足这一领域，除了辟谣，还要让他们向社会提供数量足够和质量高的健康养生知识产品，逐步恢复这个领域的话语生态。同时，督促网络平台尽好主体责任，对谣言做到早发现早处理，让网络谣言无处容身。（戴先任）