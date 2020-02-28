“抽烟的人感染新冠病毒率远低于不抽烟的人”“盐水漱口、熏醋能预防感染新冠病毒”“别吃鱼，某地有121个鱼塘感染”……疫情发生以来，一些谣言甚嚣尘上，产生了干扰防控工作、加剧民众恐慌等不良影响。

正如世界卫生组织总干事谭德塞所说：“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻。”当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。做好疫情防控，必须相信科学、依靠科学。除了医护人员和科研人员科学救治、勇于攻关外，我们每个人也得尊重科学，做好“防”的工作：一方面是要做好防止病毒传染的保护措施，另一方面也要积极防止谣言“传染”。

传播学者克罗斯曾提出一则谣言公式：谣言=事件的重要性×事件的模糊性÷公众批判能力。从中我们可以看出，谣言的影响力与事件的大小、信息的透明度息息相关，也取决于公众的判断水平。对抗谣言，政府、社会和专业人士的力量自不能少，而我们每个普通人不信谣、不传谣对于打赢疫情阻击战也至关重要。

对抗新冠肺炎这类传染病有三招：控制传染源、切断传播途径和保护易感人群。实际上，这也是我们对抗疫情期间相关谣言传播的有效通路。

首先是要提高个人科学素养，拒绝成为谣言的制造者。我们平时就应注重科学科普知识的积累，养成科学理性不盲目的好习惯；同时，在遇到疫情这样的重大事件时，要通过公开、权威渠道了解信息，学习权威部门、医疗机构推荐的科学预防方法等，从源头上控制谣言“输出”。

其次是要对于各类信息保持警觉态度，避免成为谣言的传播者。在人人都有“麦克风”的社交传播时代，面对海量的疫情相关信息，尤其是真伪难辨时，转发前要学会“慢半拍”，小心求证，不要在不经意间成为谣言的帮凶。学会辨别“诉诸权威”“旧酒新瓶”“移花接木”等谣言惯用套路，让谣言止于智者，就能有效阻断谣言传播的途径。

再者，对于老人等谣言“易感”人群，朋友圈、微信群等谣言“易感”地带，也得多加关注。如遇谣言，可以以合适的方式加以纠正、提醒；同时多给他们分享来自专业人士、权威渠道的准确信息，消除因信息不对称带来的焦虑，帮他们增强抵抗谣言的“免疫力”，引导和帮助他人一起建立起科学的防护观念和生活方式。

新冠病毒会直接危害人类的生命健康，而与病毒相关的谣言则可能会带来非理性行为，影响甚至损害我们耗费心血为防控疫情筑起的牢固防线。学会用事实、科学击败谣言、讹传，是我们每个人都能做到的贡献。让我们一起保持科学理性，积极参与疫情防控，让谣言止于智者，让谣言止于我。▲