别让心跳过快欺骗了你

经常有些心肌缺血或者短暂的心动过速的患者，医生不给他们吃心脏病的药物，反而会给他们开一些抗抑郁的药物。医生可没有开错药哦，原来，这种病症确实不是心脏病，而是一种叫做“惊恐发作”的心理疾病。

这种心理疾病属于焦虑障碍。病人们往往正在做一些很平常的事情，比如看书、聊天等，突然出现强烈的恐惧感（术语称为“濒死感”），感觉心脏剧烈跳动，或者胸闷到无法呼吸，甚至出现大汗淋漓或手脚冰凉，感觉自己心脏一定出了大问题，需要马上得到急救。因而，患者会呼救，过度换气，继而出现头晕、面部潮红、手脚震颤甚至麻木、胃肠道不适等一系列症状。这种发作，通常持续时间不会很久，短则几分钟，最长不会超过半小时。所有症状均会自行缓解，患者感觉一切如常。但不久之后又会突然复发，没有预兆。

也因为这个疾病的“突发突止”“毫无预兆”的临床特点，让患者在每次发作间期都惴惴不安，反复担忧，甚至影响患者的睡眠、饮食、出行、大小便等日常社会生活，出现严重的“预期焦虑”。

由于一次又一次的急性发作，患者总是觉得自己心脏有很大的问题，很容易被误解为“心脏病”。常常在发作时感觉难以忍受，而紧急寻求帮助；不发作时，又因为害怕，出现回避行为，不愿单独在家或者出门，回避人多的场所，回避乘车、乘飞机、乘电梯等封闭的环境，给自己和家人都带来严重的困扰。

应对这种心理疾病，最重要的是正视问题，勇敢面对。发作时，尝试减慢呼吸，深呼吸，放松四肢，并且给自己积极的心理暗示：“这些感觉又来了，我能面对它，我的身体曾经经历过这些感觉，它会好起来的，别担心，深呼吸，我能战胜它。”参加一些惊恐障碍的互助小组，从其他康复的组员那里获得经验和支持，学会坦然面对。从专业心理治疗师那里学习一些放松的心理技巧，纠正错误认知，改变不良行为。对于发作比较频繁的患者，药物治疗是必要的选择。抗抑郁药物、小剂量镇静安眠药物，都有很好的抗惊恐作用，减少预期焦虑，减少发作频率，改善睡眠质量。

需要注意的是，通过服药获得康复的惊恐障碍患者，切不可快速停药，停药会引起撤药反应，甚至疾病的反跳和加重。

江敏俊（上海市精神卫生中心）