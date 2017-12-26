谨防饱含杀伤力的婚内互动

从初识、热恋、新婚到婚姻稳固，就互动而言，哪些是需要避免的不良互动呢？又有哪些互动饱含杀伤力呢？留意你在婚姻中的互动方式，以免自己的婚姻步入糟糕的处境。

指责：很容易从“争执事实”升级为“攻击人格”

首先要提的是指责。就是通常说的“吵架、争执”。

结婚后，呈现指责比较频繁的时期，大都在有了孩子之后，家庭系统由“二人”甜蜜世界转变成“三人”相互影响。如何教养孩子，什么是对孩子好的，什么是对的，要听谁的……极易成为引爆指责与批评的导火索。特别是争执一段时间后，容易从“争执事实、现象”升级为“攻击对方的人格”。

在有新生儿的家庭中，这类指责常常会在小夫妻间出现：“孩子哭了，你就知道抱着晃来晃去的！她已经哭得这么厉害了，你难道不应该检查一下别的方面是否不适吗？（争执事实）我看你就不是个好爸爸（妈妈）！（转为攻击人格）”

在婚姻关系中，如果你经常使用指责的方式互动，一种可能是对他（她）很多方面不满从而压抑了过多的情绪，另一种可能是受到原生家庭的影响，父母表达自己内心需要的方式是指责，你并没有机会学习用其他方式表达自己的需要。

当留意到自己经常使用这种方式时，需要自我转化。比较好的方式是：一致性回应。

在互动时，你和他（她）是平等的关系，你们都是自由、真诚、积极且饱含爱意的。用这种直接的方式去表达你的内心与需要，对方更容易接收到你所传达的信息。

同样是当孩子哭闹不休时，一致性回应可以这样说：看到你手足无措，我知道你可能也很着急，我们可以检查一下宝宝是否尿了，拉臭臭了。我希望我们都能更细致地观察孩子哭闹的原因，这样你就不需要一直很着急地哄他。

当你不断地练习温和而直接地表达你的需要与期望，就可以避免在无意识的状态下被情绪控制。

一致性的回应并不是什么神奇的处方，它是一种在真实情境下，表达你真实的自我的交流方法。这种方式可以让你自由地运用身体及语言的智慧，而不损害你们的情感和关系。道歉之时不必讨好，谈事之时无需冷酷，反对之时无需指责，逐渐可以减少内心的痛苦，赢得更多改变的机会，帮助你们建立更加亲密的婚姻关系。

蔑视：言谈举止之间透露着高人一等，不甘与之为伍的神态

指责的互动方式，相对而言是破坏力较弱的一种，更甚的是蔑视。你的言谈举止之间透露着高人一等，不甘与之为伍的神态，对方仿佛像罪犯一样跪在地上，等待你的审判。而那些不愿跪着的人，早已悄然离去或愤然离席。

当你用蔑视的方式对待他时，整个家庭结构就会向一侧倾斜。可是，让对方知道你讨厌他，嫌弃他，并不能解决任何问题。反而会令冲突增加，并进一步冲击婚姻关系。

如何缓解“蔑视”的状态呢？我曾认识一对夫妻，他的长相、经济实力、工作等各个方面都配不上她，于是她强势蔑视，他不停退让，但彼此都没有决定分离。除了痛苦，婚姻究竟给他们带来了什么？后来我才知道，她希望自己与同龄人相比，不那么另类，婚姻同样也带给她安全感、归属感，他卑微的退让也让她感到满足。

所以，如果你在婚姻中常常感觉到蔑视对方，嫌弃对方，让自己安静下来，看看你在婚姻中哪些部分被满足了？

当你看到他（她）满足了你什么之后，就懂得他（她）并非是一无是处的累赘，相反满足了你作为人的基本需求，感恩之心会由内而生。如果能够及时表达感谢，将会很快缓解蔑视的状态。

当然，决定静下心来去耐心细致地观察你们的婚姻，这是一个艰难的过程。而如果你是那个被蔑视的人，去探索、寻求内在的力量，从而支持自己从跪在地上的状态，变为脚踏实地站在地板上，这样你们就可以更加平等地对话，也是十分重要的第一步。因为能够长期承受蔑视的你，某种程度上也会自我蔑视。

辩护：隐藏指责与伪装的攻击

如果说指责与蔑视是向外的攻击，通过向对方释放攻击性来呈现自己的价值和对关系的掌控，那么辩护就是抵御攻击的自我保护，作为攻击的承担者，通过辩护保护自己是本能的天然反应。

辩护的方式不仅包括理性的辩解，也包括愤怒、反击和装无辜、装迷茫。尽管防御是正当的，可以被理解的，但它不会令冲突停止，相反会使紧张升级。当对方特别生气地指责你，无论你是愤怒地指责回去，还是装作无辜，一脸茫然，都会使战争持续升级。对方几乎不可能因为你的辩护而退让或道歉。因为辩护的本质，是隐藏指责与伪装的攻击。

自我辩护时，潜台词是在说“这并不是我的错，而是你的问题！”在婚姻中，无论辩护的问题是可解决的还是永久性的，可以肯定的是，没有人永远是对的。你发现自己在辩护状态中，如果能够及时踩刹车，就能阻止一场持续的灾难，也是预防继续破坏关系的关键动作。等刹车的惯性结束，自己内心安稳下来，再平静地核实对方所表达的真实意图，呈现你此刻的情感状态，这样才有可能展开进一步的沟通。

批评、蔑视、辩护，并非以严格的次序进入婚姻关系，但如果双方不能够及时觉察，并共同努力终止它们，它们就会不断地堆积，使关系进入僵局，使双方更加迷失，甚至怀疑自我价值。在此基础上，你可能会把自己的精力与时间寄托在工作、孩子、游戏，甚至其他异性身上。

冷漠：所有情感中最糟糕的一种，没有之一

当婚姻变得死气沉沉，彼此都看不到婚姻的未来与希望，最终会逐渐厌倦对方，从而进入更残酷的境地——冷漠。这是婚姻僵化到一定程度，你或者你们不愿再为关系做任何努力所表现出来的状态。

冷漠，是所有情感中最糟糕的一种，没有之一，也是导致离婚的重要杀手。彼此用冷漠构建的家庭，如同冰窟一般，毫无温暖可言。令人非常痛心的是，在这样家庭中长大的孩子，天然无法与他人建立良好的情感互动，极其容易成为“冷酷”的人。成年之后往往在建立亲密关系时遇到挑战。冷漠的你，选择继续在一起生活，美其名曰“要不是为了孩子……”殊不知，孩子天生就希望父母能够多一些愉快的笑容，于是不断讨好，或是作为家庭中的弱者，承担了大部分冷漠的结果。

这，不得不说是莫大的讽刺。

如果关系已经至此，并且双方并不打算分离，最佳的方式是求助于心理咨询师或婚姻咨询师，去梳理婚姻中的壁垒，释放压抑的情绪，练习照顾你和你们的需要，让婚姻归于常态。

当婚姻回归到常态化，再去学习如何处理冲突，表达爱意，婚姻再次变得幸福是非常有可能的。你们共同养育的婚姻关系，如同一起栽培一棵果树，果树所结出的果实苦涩难咽，你们又不舍得砍掉它。那么不如请果木专家修剪维护，假以时日，再享受甘甜美味的果实。

批评、蔑视、辩护、冷漠像是具有破坏性的野兽，破坏最严重的是彼此的信任。避免婚姻受伤是所有已婚人士都应该注意的。

希望每一个成年人，能够在婚姻中对四种状态保持觉知，并敞开心扉学习更加良好有效的互动方式。这样，爱会自动在你们的心田中流淌，滋养身心，也温暖家庭、照亮子女。

（牛约纳 萨提亚模式咨询师、EFT情绪疗愈师，专注于婚恋、青少年及情绪失衡）